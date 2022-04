Ursache unklar Ein «nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall» in Rheinfelden: Überholmanöver über Trottoir fordert drei Verletzte Die Kantonspolizei schreibt selbst von einem «nicht ganz alltäglichen Verkehrsunfall». Dieser forderte am Freitagnachmittag in Rheinfelden drei verletzte Personen. Die genaue Ursache ist noch unklar und wird ermittelt.

Zwei der drei Autos erlitten Totalschaden. zvg

Am Freitagnachmittag in Rheinfelden. Eine 62-jährige Schweizerin fuhr mit ihrem Auto Richtung Kaiseraugst. Unvermittelt geriet sie auf das rechts der Strasse angrenzende Trottoir und überholte so ein Auto, das in die gleiche Richtung unterwegs war.

Beim Wiedereinbiegen vom Trottoir auf die Fahrbahn geriet die Überholende auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem aus der Gegenrichtung kommenden Fahrzeug. Aufgrund der starken Aufprallwucht wurde dieses in den PW dahinter geschoben.

Die drei Fahrzeuglenker wurden verletzt und mussten in die umliegenden Spitäler verbracht werden. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen auf dem Trottoir, schreibt die Kapo Aargau in der Mitteilung vom Samstag.

Bild von der Unfallstelle. zvg

Unfallverursacherin ist ihren Führerschein los

Die beiden direkt beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Das dritte Fahrzeug wurde hingegen nur leicht beschädigt. Zur Bergung musste nebst einem Abschlepper auch die örtliche Feuerwehr für die Verkehrsregelung aufgeboten werden.

Der Unfallverursacherin wurde der Führerausweis an Ort und Stelle entzogen. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen aufgenommen.