Unwetter «Die Spitze ist vorbei»: Fricktaler Feuerwehren geben bezüglich Hochwasser Entwarnung Die Überschwemmungen in der Ostschweiz hielten die Schweiz in Atem. Welche Auswirkungen hat das viele Wasser im Fricktal – drohen etwa auch hier am Rhein Hochwasser? Nein, sagen die örtlichen Feuerwehrleute. Die Gemeinden entlang des Rheins können beruhigt sein – dank des Auffangbeckens Bodensee.

Es sind unschöne Bilder, die diese Woche aus der Ostschweiz verbreitet werden. Zu sehen sind überschwemmte Rheinufer im St. Galler Rheintal und der Inn, der im Unterengadin gefährlich viel Wasser führte und sogar einen Campingplatz flutete. Als Fricktalerin oder Fricktaler kann man sich natürlich fragen: Birgt das viele Wasser aus der Ostschweiz nun Gefahren für die hiesigen Rheinufer?

Der zurzeit schmutzige Schein des Rheins, hier beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, trügt: Der Pegel hat sich schon bald wieder normalisiert. Bild: Mira Güntert

Die beruhigende Nachricht zuerst: Nein. Eine Umfrage bei verschiedenen Feuerwehren aus der Region zeigt einen völlig entspannten Puls. «Ich war nie alarmiert», sagt Marc Leber, Kommandant in Rheinfelden. «Ganz anders wäre es gewesen, wenn Seen wie der Vierwaldstättersee oder Seen in der Ostschweiz randvoll gewesen wären», sagt er und erinnert sich dabei etwa an das Hochwasser im Sommer 2021.

Nun aber hätte der Bodensee wie ein Auffangbecken das viele Wasser aus dem Alpenrhein schlucken können. Gemäss Leber trägt zudem das 2010 in Betrieb genommene Kraftwerk in Rheinfelden auch einen Teil zur Hochwasserbekämpfung bei. «Es kann den Pegel gut regulieren», sagt er. Seit der Inbetriebnahme sei man bisher an grösseren Überschwemmungen vorbeigekommen.

Die Gefahren der Aare seien grösser

Der rückläufige Rheinpegel zeigt sich auch an den vom Bund verhängten Gefahrenstufen. Zuletzt war die Abflussgeschwindigkeit am Dienstag kurz vor dem Erreichen der Gefahrenstufe 2 «Mässige Gefahr». Der Rhein führte fast 2300 Kubikmeter pro Sekunde. Mittlerweile liegt der Abfluss bei noch etwa 1500 Kubikmeter.

Auch für die nächsten Tage muss man im Fricktal nicht mit einer Welle aus der Ostschweiz rechnen. «Die Spitze ist vorbei», sagt Urs Keller, Leiter des Regionalen Führungsorgans Oberes Fricktal. Allgemein schätzt der Krisenfachmann die Gefahr, die von der Aare ausgeht, als viel höher ein als jene des Rheins. Aufgrund des vielen Wassers in der Aare sei sie für die Region Fricktal viel relevanter. «Man könnte fast sagen, dass der Rhein in die Aare fliesst», sagt er und lacht.

Die Hochwasserschutzmauer in Wallbach kann noch um Aluminiumelemente ergänzt werden. Bild: Dennis Kalt

Es besteht also kein Grund zur Beunruhigung – selbst wenn es in Wallbach wohl bald nach Krisenmodus aussieht: Vom 1. bis 3. September werden die Aluminiumelemente, die an die neue Hochwasserschutzmauer angebaut werden können, getestet. Daniel Grüter, Kommandant der Feuerwehr Unteres Fischingertal, erzählt: «Wir schauen, ob alle Teile vorhanden sind und alles passt.» Der Aufbau beginnt am Freitag, am Samstag starte wahrscheinlich der Abbau schon wieder. Die Hochwasserschutzmauern werden am 23. September bei einem festlichen Anlass der Bevölkerung übergeben.