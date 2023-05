Unteres Fricktal Kommandant geht in «Vorunruhestand»: Gerhard Zumsteg tritt nach 14 Jahren von der Spitze der Zivilschutzorganisation ab Die Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal braucht per Januar 2024 einen neuen Kommandanten oder eine neue Kommandantin. Schwergefallen ist dem noch Amtsinhaber aus Herznach der Entscheid nicht: Als Präsident des Slow-up Hochrhein, Gemeinderat und mit Führungen durchs Bergwerk wird ihm so schnell nicht langweilig.

Gerhard Zumsteg, Kommandant ZSO Unteres Fricktal, tritt Ende Januar 2024 zurück. Bild: Dennis Kalt

Gerhard Zumsteg schliesst Ende Januar 2024 ein Kapitel, das beinahe über die Hälfte seiner Lebensgeschichte reicht: Der 62-Jährige tritt als Kommandant der Zivilschutzorganisation (ZSO) Unteres Fricktal zurück. Zuvor im Aussendienst und Verkauf tätig, begann Zumsteg seine Karriere als Instruktor – hauptsächlich im kantonalen Zivilschutzausbildungszentrum in Eiken – 1993. Schwer sei ihm der Entscheid zum Rücktritt nicht gefallen. Zumsteg lacht und sagt:

«Ich gehe nächstes Jahr in den Vorunruhestand – langweilig wird es mir sicher nicht.»

So ist er denn etwa seit 2022 im Gemeinderat von Herznach-Ueken tätig. Weiter wird er für den Verein Bergwerk Herznach Führungen übernehmen und den Slow-up Hochrhein präsidieren.

Kommandant bei der ZSO Unteres Fricktal ist Zumsteg seit 2008. In diesem Jahr kam es auch zur Gründung der Organisation. Zuvor war er ab 2003 Kommandant der Bevölkerungsschutzregion Mittleres Fricktal, der acht Gemeinden angehörten.

Mit Spannung verfolgt Zumsteg die Revision des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Grossen Rat. Mit der Revision soll unter anderem auch dem markanten Rückgang im Zivilschutz und dem damit einhergehenden Personalengpass entgegengewirkt werden. Zumsteg sagt:

«2008 zählte die ZSO Unteres Fricktal noch rund 700 Angehörige, aktuell sind es gerade noch einmal 300.»

Dass ein schlagkräftiger Zivilschutz wichtig sei, hätten aber die letzten Jahre mit dem gehäuften Aufkommen und markanten Krisenlagen gezeigt. Ein Beispiel ist die Coronapandemie. «Wir haben in den Altersheimen viele Nachtschichten geleistet, als viele der dort Angestellten ausgefallen sind», sagt Zumsteg. Auch habe man in den Spitälern während der Pandemie die Eingangskontrollen vorgenommen und die Abgabe von Verpflegung sichergestellt.

Auch fernab des Aargaus im Einsatz

In Erinnerung sind Zumsteg aber auch die vielen Ausseneinsätze nach Hochwasserereignissen geblieben. Etwa in Lauterbrunnen BE oder in Engelberg OW. «Da waren wir teilweise eine Woche im Einsatz und haben geholfen, den Dreck aus den Kellern zu räumen», so Zumsteg. Immer wieder sei es schön bei diesen Einsätzen gewesen, auf wie viel Dankbarkeit man vor Ort gestossen ist.

Seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin wünscht Zumsteg «einen breiten Rücken». Denn so sei man als Zivilschutzkommandant für die praktische Zusammenarbeit im Verbundsystem des Bevölkerungsschutzes mit den anderen Partnerorganisationen zuständig. «Man steht mit vielen Kaderleuten und den Behörden in Kontakt – und viele wollen etwas von einem.» Da brauche es ein bestimmendes Auftreten – aber auch das nötige Einfühlungsvermögen.