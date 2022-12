Unteres Fricktal Bruderpaar verbreitete Angst und Terror – nun verurteilt das Gericht die Jugendlichen zu zwei Jahren Haft bedingt Ein 19- und 21-Jähriger mussten sich vor dem Bezirksgericht Rheinfelden unter anderem des Raubes verantworten. Beide bereuen ihre Taten zutiefst – dies auch, weil ihr Freund, der bei den Taten mitwirkte, aus dem Leben schied.

Exklusiv für Abonnenten

Unter anderem überfielen die jugendlichen Angeklagten einen 13-Jährigen in Rheinfelden.

Symbolbild: Hanspeter Baertschi

Er wollte zeigen, dass er kein Schwächling sei, sondern eine starke Person, die sich nicht herumschubsen lasse. Anerkennung wollte er haben. So begründete der 19-Jährige das Motiv seiner Taten, die er mit seinem 21-jährigen Bruder und einem Bekannten beging. Auf der Anklagebank des Bezirksgerichts Rheinfelden zeigt er sich reumütig:

«Das war hirnverbrannt. Es gibt keine Entschuldigung dafür.»

2019 setzte das Trio mehrere Passanten im oberen Fricktal in Angst und Schrecken. Unter anderem wirft die Staatsanwaltschaft den Brüdern Raub, versuchter Raub, Drohung, Nötigung und mehrfach versuchte schwere Körperverletzung vor. Weil sich beide geständig zeigten und ihre Schuld voll anerkannten, fand die Verhandlung im abgekürzten Verfahren statt.

Staatsanwaltschaft und die Verteidiger handelten einen Deal aus, der für beide Angeklagten eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren mit einer Probezeit von fünf Jahren, eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 30 Franken und eine Busse von 3000 Franken vorsah.

Mit Sturmmasken einem Velofahrer aufgelauert

Unter anderem schlug das Trio auf einem Radweg zwischen Magden und Rheinfelden im Dezember 2019 zu. Wie die Staatsanwaltschaft ausführte, sollen sie dort unter anderem mit Sturmmasken verkleidet einem Radfahrer aufgelauert und zu Fall gebracht haben.

Dabei forderten die Angeklagten mit dem Ruf «money, money» den Überfallenen auf, Geld herauszurücken. Das Opfer, das sie ausraubten, erhielt dabei mindestens einen Fusstritt und einen Faustschlag ins Gesicht.

Einem anderen Passanten umzingelten sie im November desselben Jahres in der Nähe der DSM in Kaiseraugst. Ebenfalls verlangten sie von dem Passanten die Herausgabe von «Stutz». Der jüngere der beiden Brüder gab dem Passanten zu verstehen, dass er ihn ansonsten aus dem Licht der Strassenlampe ziehen und ihm Konsequenzen drohen würde. Dabei zeigt er auf ein dunkles, nahe gelegenes Feld. Nachdem es zu Handgreiflichkeiten kam, konnte das Opfer die Flucht ergreifen.

Knapp einen Monat zuvor machte sich das Trio an einem 13-Jährigen zu schaffen. Am Erlenweg hielt der ältere Bruder das Opfer fest und schlug es zweimal mit der flachen Hand. Der jüngere Bruder schlug den 13-Jährigen mit der Faust und dem Ellenbogen ins Gesicht, sodass diesem mehrere Zähne abbrachen. Zusätzlich fragt er ihn, wieso er nicht bezahlt habe, und drohte ihm, dass es nächste Woche nicht so enden werde wie heute.

Feuerwerkskörper auf Platz für Fahrende geschossen

Im September 2019 hatten es die drei Jugendlichen auf den Platz der Fahrenden abgesehen. In der Nacht feuerten sie mindestens 30 Feuerwerkskörper – ohne Einsicht und ungezielt von der Bahnlinie aus – auf den Platz ab, auf dem sich Erwachsene mit ihren Kindern und Fahrzeugen aufhielten.

Zudem warfen sie mindestens fünf Steine auf den Platz, die rund fünf Zentimeter gross waren. Zwei Wochen später wiederholten sie das Ganze, diesmal flogen aber neben Steine mindestens 30 Eier auf den Platz. Bei dem Steinwurf kam es zu einem Schaden von umgerechnet rund 15’000 Franken am Wohnanhänger eines Passanten.

Der Freund der Brüder, der bei den Straftaten mitwirkte, verlor seine Ausbildungsstelle deswegen und nahm sich das Leben. So sagte denn auch der Verteidiger in Anbetracht dessen:

«Die Strafe ist für meinen Mandanten zweitrangig.»

Für die Angeklagten sei ihr Freund wie ein Bruder gewesen. Sie tragen ihn im Gedanken weiter bei sich und bereuen schon deswegen ihr Verhalten zutiefst.

Das Gericht war davon überzeugt, dass der Verlust des Freundes die beiden Brüder noch sehr lange begleiten werde. In seinem Urteil kam es der zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft ausgehandelten Strafe nach. Hierzu gehörten auch Zahlungen an vier Privatkläger von zusammengerechnet rund 18'000 Franken für jeden der beiden Angeklagten. Gerichtspräsidentin schloss die Verhandlung:

«Ich hoffe, Sie finden Boden unter den Füssen.»