UNteres Fricktal Auf Patrouille gegen das Ertrinken: Umstellung der Menschenrettung auf dem Rhein bleibt auf politischer Agenda Angeregt hat die Idee der Stationierung eines Rettungsbootes zwischen Möhlin und Stein Hans Waldmeier aus Mumpf. Durch das Nein des Wallbacher Souveräns hat das Projekt zwar einen Dämpfer erlitten. Doch das, darin sind sich die Beteiligten einig, bedeutet noch nicht dessen Aus. Denn auch der Kanton bleibt dran.

Bei Rettungseinsätzen auf dem Rhein sind auch immer deutsche Boote beteiligt, hier jenes der Feuerwehr Wallbach, Ortsteil von Bad Säckingen. Bild: zvg

Wenn sich bei den öffentlichen Rheinschwimmen – am 13. August in Rheinfelden und am 15. August in Basel – die Massen wieder in den Fluss stürzen, wird ihr Schwumm begleitet und überwacht sein. Aber die, die sich auf eigene Faust in den Rhein wagen, müssen selbst auf Sicherheit achten.

Und dabei kommt es immer wieder auch zu Badeunfällen, die oft mit Ertrinken einhergehen, erst jüngst wieder bei zwei Fällen im Rheinabschnitt des Zurzibiets. Im Juni war es ein Mann, der am Albbrucker Dreispitz, gegenüber von Schwaderloch gelegen, beim Baden von der Strömung mitgerissen wurde.

Megasommer 2018 und 2019 rufen Hans Waldmeier auf den Plan

Auch in den beiden Megasommern 2018 und 2019 hatte sich die Zahl der Badeunfälle im Rhein gehäuft. Für Hans Waldmeier aus Mumpf eine Art Schlüsselzeit, in der ihm immer mehr bewusst wurde: So wie im Moment kann es bei der Menschenrettung auf dem Rhein nicht weitergehen. Zu stark zentralisiert und zu wenig ortskundig sei das Rettungswesen aktuell, findet Waldmeier.

Hans Waldmeier aus Mumpf hat das Thema Personenrettung auf dem Rhein im unteren Fricktal auf die Agenda gebracht. Bild: Hans Christof Wagner

So lancierte er einen Vorstoss zur Reform. Die Idee: Im Abschnitt zwischen Möhlin und Stein ein Motorboot stationieren, das dort die Rettung übernimmt und an heissen Sommertagen auch auf Patrouille geht, um nah an den Flussschwimmerinnen und -schwimmern zu sein.

Seine Idee war dann auch 2022 konkret geworden. Wallbach hatte sich ihrer angenommen und dafür einen Betrag von 48’000 Frankens ins Budget 2023 eingestellt – der Kaufpreis für das Rettungsboot. Ziel war, dass Wallbach, Mumpf, Stein und Möhlin die Kosten dafür zu je einem Viertel tragen. Auch die jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten von 4000 Franken hätten sich die vier teilen sollen, sodass jeder Gemeinde 1000 Franken geblieben wären.

Wallbacher Souverän will Geld für Bootskauf nicht sprechen

Bescheidene Summen – und dennoch wollte der Wallbacher Souverän das Geld dafür nicht sprechen, wenn auch mit Stimmenparität von 42 zu 42 denkbar knapp. Und doch hat Wallbach das Projekt noch nicht aufgegeben. «Gemeindeammann Marion Wegner-Hänggi möchte bei Gelegenheit einen runden Tisch mit den Beteiligten auf deutscher und Schweizer Seite durchführen», sagt Wallbachs Gemeindeschreiber Thomas Zimmermann.

Und auch kantonal bleibt das Thema auf der Agenda. Die Interpellation von Alfons P. Kaufmann war zwar beim Regierungsrat zunächst als wenig dringlich erachtet worden. Doch jetzt sagt der Grossrat aus Wallbach, dass Sicherheitsdirektor Dieter Egli nach den Sommerferien im Gespräch mit den vier Fricktaler Rheinanlieger-Gemeinden eine Lösung suchen wolle.