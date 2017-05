Vor einem Jahr raste ein 84-Jähriger durch die Bad Säckinger Altstadt. Sime J. hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Die Folgen waren verheerend: Zwei Personen starben, 27 Personen trugen teilweise schwere Körperverletzungen davon. Am Tag der Urteilsverkündung war der Rentner sichtlich mitgenommen. Dies obwohl das Gericht von einer unbedingten Strafe absah und somit in seinem Sinne entschied. Die Justiz kam zum Schluss, dass beim Unfallfahrer altersbedingt die Konzentration und Aufmerksamkeit stark eingeschränkt seien.

«Mir geht es nicht so gut, ich bin aufgeregt», so Sime J. gegenüber Tele M1. «Es ist eine schwierige Zeit für mich.» Vor dem Amtsgericht hatte in den vergangenen Tagen nur der Verteidiger gesprochen. Am letzten Tag entschuldigte sich der Angeklagte öffentlich und bat um Verzeihung. Zudem stellte der Rentner sich einer längeren Aussprache mit den Angehörigen eines Opfers.