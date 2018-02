Für viele junge Menschen beginnt im August mit dem Lehrbeginn der Ernst des Lebens. Ein Blick auf den kantonalen Lehrstellennachweis zeigt: 152 Lehrstellen im Fricktal sind derzeit noch nicht vergeben.

Zwar ist es möglich, dass noch nicht alle Unternehmen ihre besetzten Stellen aktualisiert haben, dennoch bieten sich für junge Menschen, die noch nicht fündig geworden sind, immer noch viele Möglichkeiten, eine Lehrstelle zu ergattern. Die AZ liefert einen Überblick, in welchen Branchen die besten Chancen auf einen Lehrlingsvertrag bestehen.

Die meisten noch unbesetzten Lehrstellen gibt es im Detailhandel (siehe Tabelle). Hier werden 21 angehende Fachmänner und 13 Assistenten gesucht. Für Martin Ziltener, Mitglied der Geschäftsleitung des Berufsberatungsdienstes ask, ist dies keine Überraschung. «Besonders bei Grossverteilen verbinden die Jugendlichen mit dem Beruf, dass man vornehmlich das Gemüse in Kisten füllen muss.»

Ein Grund, weshalb diese Lehrstellen oftmals über mehrere Monate hinweg ausgeschrieben werden, sind die unsicheren Perspektiven. «Gerade in einer Zeit, in der an den Kassen das Bezahlen automatisiert wird, stellt sich einigen die Frage, ob der Beruf als Verkäufer in einem Supermarkt Zukunft hat», so Ziltener.

Im Gegensatz zur Lebensmittelindustrie werden die Ausbildungsstellen im Detailhandelsbereich in den Branchen Konsum-Elektronik, Mode und Sportartikel um einiges schneller vergeben. «Wenn man aufgrund seiner Hobbys oder seines privaten Umfeldes ein Interesse für eine gewisse Branche hegt, ist man bereit, auch mal längere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen», so Ziltener.