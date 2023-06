Region Kampf gegen Kippen-Littering: «Sauberes Fricktal» lanciert Aktion mit Klebern und Schildern 25 Gemeinden im Fricktal sagen den Zigarettenstummeln den Kampf an – genauer: den achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln. Denn der Abbau einer Zigarette dauert zehn Jahre und dabei können giftige Stoffe in die Umwelt gelangen. Darauf weisen schon bald Schilder und Aufkleber hin.

Die diesjährige Aktion von «Sauberes Fricktal» ging aus dem Wunsch eines Workshops von Werkhofmitarbeitenden hervor. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Jeder dritte Zigarettenstummel landet nicht im Kübel, sondern auf Strasse. Kein Wunder also, dass die Arbeitsgruppe «Sauberes Fricktal» bei ihrer diesjährigen Aktion – es ist bereits das 13. Aktionsjahr – den Fokus auf die Kippenproblematik legt. Der Wunsch, sich mit den weggeworfenen Kippen zu beschäftigen, ging aus einem Workshop im November des letzten Jahres hervor, an dem sich Werkhofmitarbeitende aus fast 20 Gemeinden beteiligten.

An der Startveranstaltung am Freitagvormittag beim Mehrzweckgebäude Racht in Frick stellte die Arbeitsgruppe den Gemeinden das entsprechende Angebot vor.

Ylenia Freiermuth, Grafikdesignerin aus Zeiningen, entwarf zwei Schilder und Bodenkleber, die aufgrund ihrer runden Formen an Verkehrssignale erinnern. «Das rote Schild – ‹Kleine Kippe – grosses Problem› – wirkt sofort wie eine Warnung. Auch mit der Zigarette, die sowohl als Gedankenstrich wie auch als Stoppzeichen fungiert», sagte Helene Bigler Brogli vom U-Büro.

Positives Zeichen für korrekte Entsorgung

Hingegen das grüne Schild – «Danke für die korrekte Entsorgung!» – gibt den Betrachtenden ein positives Zeichen. Dies, mit der Zigarette dargestellt als Häkchen oder als Gutzeichen, das die korrekte Entsorgung symbolisiert.

Die Hintergründe der Zigarettenkippen-Problematik stehen rund geschrieben am Rand der Kleber und Tafeln. Etwa, dass der Abbau einer Zigarette zehn Jahre dauere, giftige Stoffe ausgewaschen und in Erde und Gewässer gelangten sowie das Brandgefahr bestehe, sollen Raucherinnen und Raucher daran erinnern, wieso ihr Stummel nicht auf dem Boden landen soll.

Bigler sagte: «25 Gemeinden machen mit und werden in den nächsten Wochen rund 130 Bodenkleber und 70 Tafeln im öffentlichen Raum anbringen.» Die Idee sei gewesen, dass ein Angebot entwickelt werde, das sich ohne grossen personellen Aufwand umsetzen, jedoch auch den Gemeinden Spielraum für eigene Umsetzungen wie etwa einen Sauberkeitstag oder weiterführende Aktionen zum Thema lasse.

Kurt Bächthold, Präsident der Arbeitsgruppe, empfahl den anwesenden Mitarbeitenden der Gemeinden, den Standort der Schilder hin und wieder zu wechseln, um eine grössere Wirkung zu erzielen. Die Tafeln kommen an jenen betroffenen Stellen zum Einsatz, wo der Bodenkleber nicht angebracht werden kann.

Frick ordert rund 20 Schilder und Bodenkleber

Für Frick, so sagte dessen Vizeammann Gunthard Niederbäumer, sei die Problematik der Zigaretten ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass man seit 2022 Mitglied im Jurapark sei und die Erscheinung des öffentlichen Raums daher umso mehr ein wichtiges Anliegen sei. Als Gemeinde mit Drehscheibenfunktion für den öffentlichen Verkehr landete etwa am Bahnhof oder an den Bushaltestellen beim Warten so manche Kippe auf dem Boden.

Daher hat die Gemeinde Frick auch gleich rund 20 der Schilder und Bodenkleber geordert. «Die Bodenkleber werden an den Bushaltestellen, die Schilder an den Feuerstellen der Gemeinde angebracht», so Georg Schmid, Bauamt-Leiter der Gemeinde Frick.