Umsatzverlust Ein Sommer zum Vergessen: Wetter vermiest Freibädern, Kapitän und Glace-Verkäufer die Saison Für Marcus van Nijenhoff, Kapitän des Fahrgastschiffes «Löwe von Laufenburg», bleibt am Ende der Saison nichts übrig. Dem Rheinfelder «Mona Lisa» spülte das regnerische Wetter 25 Prozent des Umsatzes weg. Das Strandbad in Rheinfelden hat ein Drittel weniger Gäste als für gewöhnlich.

So wenig Eintritte wie dieses Jahr im Strandbad Rheinfelden hat Betriebsleiter Willy Vogt schon lange nicht mehr gezählt.

Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Zu nass, zu kalt und zuweilen so richtig ungemütlich – bisher war der Sommer über weite Strecken ein Reinfall. Und für seinen Schlussspurt bleibt ihm nicht mehr viel Zeit: In genau zehn Tagen, am 1. September, startet der meteorologische Herbst. Die AZ zeigt in einer Sommerbilanz, wie es den Freizeitbetreibern und Sommergeschäften ergangen ist und wer von der garstigen Witterung profitiert hat.

Einem gewöhnlichen Jahr hinterher hinken die Besucherzahlen in den Fricktaler Freibädern. Bisher zählte jenes in Rheinfelden rund 40'000 Eintritte. Das sind rund 20'000 weniger als zum gleichen Zeitpunkt eines durchschnittlichen Jahres, sagt Betriebsleiter Willy Vogt und schiebt nach:

«In den letzten zehn Jahren war nur das Jahr 2014 mit 33'000 Eintritten zum gleichen Zeitpunkt noch schlechter.»

Selbst, wenn der Sommer jetzt noch einen super Schlussspurt hinlege, rechnet Vogt damit, dass nur noch maximal 5000 Eintritte bis zum Saisonende am 12. September hinzukommen.

Im Fricker Freibad Vitamare fällt die Bilanz ähnlich bescheiden aus. Auch hier konnten bis dato rund 40'000 Eintritte verzeichnet werden. «Das sind 35 Prozent weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vor-Corona-Jahres 2019 und 45 Prozent weniger als 2018», sagt Remo Wieser, stellvertretender Betriebsleiter.

Hochwasser vermiest Kapitän die Saison

Marcus van Nijenhoff, Kapitän des «Löwen von Laufenburg» Bild: Reinhard Herbrig

Trostlos verlief die erste Saison für Marcus van Nijenhoff, dem neuen Kapitän des Fahrgastschiffes «Löwe von Laufenburg». Ganze fünf Wochen habe er aufgrund des Hochwassers nicht ablegen können. Die Rundfahrten, die zum Saisonstart auch donnerstags stattfanden, hat er aus dem Programm genommen. Er sagt:

«Das ist trist, wenn da immer nur drei bis sechs Personen für eine Rundfahrt kommen.»

Immerhin habe er neben den Rundfahrten noch fünf grössere Gesellschaftsfahren machen können. Trotzdem: «Ich muss schauen, wie ich meine Angestellten bezahlen kann. Für mich bleibt am Ende der Saison nichts übrig.»

Regen spült ein Viertel des Umsatzes weg

Suboptimal verlief die Saison für Altin Proshka, der in der Rheinfelder Marktgasse im «Mona Lisa» hausgemachte Gelati verkauft. Er sagt: «Das schlechte Wetter den Sommer über hat uns etwa 25 Prozent des Umsatzes gekostet.» So waren denn die Sitzplätze vor dem Eiscafé oftmals verwaist. So sei für ihn das Geschäft im Frühjahr, in dem sich Proshka lediglich auf Take-away setzte, fast schon besser gelaufen als im Sommer mit offener Terrasse und Servicepersonal, das er bezahlen muss.

Das Hochwasser machte auch Hans Waldmeier, Inhaber von Waldmeier Sport in Mumpf, einen Strich durch die Rechnung. Waldmeier vermietet etwa Schlauchboote, Kajaks, Kanadier und Stand-up-Paddle-Bretter. Er sagt:

«Die Vermietung entspricht diesen Sommer nur einem Bruchteil eines gewöhnlichen Jahres.»

Zwar habe er die eine oder andere Anfrage von Interessenten erhalten, aber Vermietungen in Sachen Wassersport konnte er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. «Die Bedingungen auf dem Rhein waren schlichtweg zu gefährlich.»

Sauriermuseum profitiert vom Wetter

Hingegen positiv fällt die Bilanz des Fricker Sauriermuseums aus, das seit Mai wieder immer am Sonntag geöffnet hat und in einem gewöhnlichen Jahr rund 5000 Eintritte verkauft. Bis auf zwei Sonntage zählte das Museum regelmässig zwischen 120 und 150 Besucher. Museumsleiterin Andrea Oettl zeigt sich damit sehr zufrieden und sagt:

«Wenn das Wetter am Sonntag schlecht ist und die Leute nicht in die Berge und Badi gehen, kommt das uns entgegen.»

Ist mit der Saison zufrieden: Rolf Lanz, Leiter des Vogelparks Ambigua in Zeihen. Bild: Dennis Kalt (4. Juni 2021)

Auch Rolf Lanz, Leiter des Vogelparks Ambigua in Zeihen, hat keinen Grund zum Klagen. «Über die Ferienzeit hatten wir doppelt so viele Besucher wie 2019», sagt er. Viele Besucher hätten ihm erzählt, dass sie auf das Reisen ins Ausland verzichtet haben und stattdessen kleinere Ausflüge im Inland machten. Auch habe er oft viele kleinere Gruppen im Park gehabt. «Mit unserer überdachten Beiz im Aussenbereich sind wir für regenreiche Tage gut gerüstet», sagt Lanz. Nur die grösseren Führungen, ab 20 Personen aufwärts, fehlten noch.

Durchwachsen fällt die Bilanz auf den Fricktaler Campingplätzen dieses Jahr aus. Hier konnten zwar vermehrt Camper aus dem Inland die fehlenden Touristen aufgrund der Einreisrestriktionen im Frühjahr kompensieren. Aber: Starke Niederschläge im Sommer haben auch zu vorzeitigen Abreisen oder Absagen geführt.