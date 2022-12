Ukraine-Krieg Mit seiner Hilfslieferung ist ein Fricktaler in der Ukraine angekommen – und hat an der Grenze bewegende Bilder gesehen Mit einem Transporter voller medizinischen Materials ist Johannes Oehler aus Stein an die polnisch-ukrainische Grenze in Krakovets gefahren. Am Montagabend konnte er das Hilfsmaterial, das Freunde, Firmen und der Kiwanis-Club Frick gesponsert hatten, an Ukrainer übergeben. An der Grenze sah er viele Frauen mit kleinen Kindern, die zu Fuss nach Polen geflüchtet sind.

Exklusiv für Abonnenten

Der polnische Grenzwächter kontrolliert die Papiere und Ladung, lässt den Transporter aber dann schnell durch. Zvg

Alles geht gut. Johannes Oehler und Igor, ein Freund aus Tschechien mit ukrainischen Wurzeln, passieren am Montagabend gegen 20 Uhr die polnisch-ukrainische Grenze in Krakovets und übergeben die Hilfslieferung im Transporter aus dem Fricktal an Bekannte von Igor. Diese bringen das medizinische Material in ein Militärspital im rund 70 Kilometer entfernten Lwiw, eine Stadt mit rund 730'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Oehler atmet auf:

«Ich bin erleichtert und überglücklich, dass wir den Menschen zumindest etwas helfen können.»

Rückblick. Am Samstag bekommt Ivana Oehler einen Anruf von Igor, der verzweifelt um Hilfe für seine ukrainischen Landsleute bittet. Johannes Oehler, Betriebsleiter des Sportcenters Bustelbach, zögert keine Sekunde. Er telefoniert Bekannte und Firmen ab, holt den Kiwanis-Club Frick mit an Bord und hat schon am Sonntagmittag so viel medizinisches Material zusammen, dass er am Abend losfahren kann. In der Nähe von Prag lädt er Igor sowie weiteres Material auf.

Johannes Oehler und Igor unterwegs an die polnisch-ukrainische Grenze. Zvg

Nach einer kurzen Nacht geht es am Montag über Brünn, Ostrava, Krakau an die polnisch-ukrainische Grenze in Krakovets. «Während der Fahrt haben wir immer wieder Kontakt mit den Helfern aus der Ukraine», erzählt Oehler. Die Helfer sind bereits um 18 Uhr an der Grenze.

Oehler will vorsorgen, damit es an der Grenze zu keinen Komplikationen kommt.

«Wir sendeten den Helfern alle Unterlagen, damit sie alles an der Grenze vorbereiten können.»

Dazu gehören Ladepapiere, Passkopien, die Kopie der Fahrzeugpapiere sowie Fotos des Transporters und der Ladung. Kurz nach 20 Uhr erreicht der Transporter aus dem Fricktal das Grenzgebiet. Überall stehen polnische Polizisten herum, kontrollieren die Fahrzeuge. «Militär habe ich keines gesehen», sagt Oehler.

Transporter kommt in einen Warteraum

Zuerst scheint es, als gehe es nicht weiter. Als Igor den Beamten aber erklärt, dass sie medizinisches Material geladen haben, können sie in einen Warteraum. Nach einer Stunde klappt es, die Polizei lässt den Transporter bis zur Grenzanlage fahren.

Kontrolle. Die Beamten würden hochprofessionell arbeiten und seien sehr einfühlsam, hat Oehler beobachtet.

«Ein polnischer Grenzwächter dankt uns für unseren Einsatz.»

Johannes Oehler kann weiterfahren, einige Meter in die Ukraine hinein. Dort wartet der zweite Transporter bei den ukrainischen Beamten. «Die Kontrolle geht sehr schnell, die Grenzbeamten wissen Bescheid.»

Johannes Oehler und sein Kollege Igor freuen sich, dass alles reibungslos geklappt hat. Das Material ist bereits in den zweiten Transporter umgeladen. Zvg

Alle packen mit an, laden das Hilfsmaterial um. Während sich Johannes Oehler und Igor auf den Rückweg machen, ist der ukrainische Kleintransporter bereits auf dem Weg in ein Militärspital in Lwiw. Hier wird das Material – an Bord hatte Oehler Verbandsmaterial, Gazen, Tupfer, Spritzen und Medikamente – sortiert und weiterverteilt.

Bewegende Bilder an der Grenze

Die Bilder, die Oehler an der Grenze gesehen hat, haben ihn tief bewegt und begleiten ihn auf dem Rückweg.

«Bereits bei der Kontrolle auf der polnischen Seite fallen die vielen Flüchtlinge auf.»

Viele passieren die Grenze auch zu Fuss. «Es sind ohne Ausnahme junge Frauen mit kleinen Kindern», erzählt Oehler. Männer habe er keine gesehen. Die Temperatur liegt bereits am Abend bei -3 Grad. «Alles läuft sehr geordnet und ohne Panik.» Er habe den Eindruck, die polnische Grenzwache mache «einen sehr guten und menschlichen Job».

Frauen mit kleinen Kindern passieren die Grenze zu Fuss. In Polen werden sie mit Bussen zu den Flüchtlingszentren gefahren. Zvg

Auf polnischer Seite wurde eine kleine Verpflegungsstation eingerichtet, bei der die Flüchtlinge, die zu Fuss unterwegs sind, auf die Busse warten. Im Konvoi, mehrere Busse zusammen mit einer Polizeieskorte, geht es für sie dann weiter in die Flüchtlingszentren im Landesinnern.

Spätabends warten noch viele Autos auf die Ausreise

Auf der anderen Seite des Zollhauses ist die Spur für die Ausreise mit dem Privatwagen. «Abends um halb elf Uhr, als wir von der Grenze zurückfahren, war da die Schlange immer noch lang», sagt Oehler.

Die Stimmung bei Johannes Oehler in Igor ist gedrückt und glücklich zugleich. Bedrückt, weil sie all die Menschen gesehen haben, die vor dem «sinnlosen Krieg» fliehen müssen. Glücklich, weil sie etwas Kleines dazu beitragen konnten, die Wunden zu lindern – zumindest die äusseren.

Johannes Oehler und Igor fahren noch bis tief in die Nacht zurück und übernachten in einem Hotel in Krakau. Am Morgen piepst das Handy von Igor. Es sind die Freunde aus der Ukraine.

«Sie schrieben, dass das Hilfsmaterial bereits im Spital sortiert wird.»

Beruhigt fahren Johannes Oehler und Igor weiter. Vorerst bis Prag, wo Oehler seinen Freund abladen und dann ins Fricktal zurückfahren wird. Mit der Gewissheit, einen winzig kleinen Beitrag für die Menschen im Kriegsgebiet geleistet zu haben – so wie es derzeit viele Aargauerinnen und Aargauer auch tun.