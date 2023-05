Ueken Endlich dürfen seine Hühner wieder auf die Weide – das sorgt bei Landwirt Robert Schmid aber nicht nur für Freude Der Bundesrat hat die Massnahmen gegen die Vogelgrippe aufgehoben. Seit Montag dürfen Hühner und Hähne wieder draussen unterwegs sein. Auch auf dem Steinhof von Robert Schmid oberhalb von Ueken im Staffeleggtal. Der Landwirt aber beobachtet die Lage mit gemischten Gefühlen.

Auf dem Steinhof von Robert Schmid in Herznach-Ueken leben rund 12’000 Legehennen und ein paar Hähne. Nach Ende der Vogelgrippe-Massnahmen dürfen sie endlich wieder auf die Weide. Bild: Nadine Böni / Aargauer Zeitung

Ob der Aussicht können sich die Hühner von Robert Schmid wahrlich nicht beklagen. Vom Steinhof oberhalb von Ueken reicht der Blick über die Hügel des Staffeleggtals mit seinen blühenden Rapsfeldern und Obstbäumen. Bewundern – sofern das ein Huhn überhaupt tut – können die Vögel die Aussicht nun wieder von der Weide aus. Denn: Die Massnahmen, um die Vogelgrippe einzudämmen, gelten seit Montag nicht mehr. Damit dürfen die Hühner ab sofort wieder draussen unterwegs sein.

Und sie sind das gerne, wie ein Blick auf die Weide rund um den Stall auf dem Steinhof zeigt: Hunderte weisse Hühner picken an diesem Nachmittag zwischen den saftigen Grashalmen herum, einige scharren im Streu im Auslauf, andere haben sich an einem sonnigen Plätzchen hingelegt, scheinen wirklich einfach zu geniessen.

«Das ist natürlich ein schönes Bild», findet Schmid. Auch wenn das Ende der Massnahmen nach über fünf Monaten für ihn «mit gemischten Gefühlen» verbunden ist.

Weniger Vogelgrippe-Fälle in Europa

Einerseits freut er sich, dass er den gut 12’000 Legehennen neben dem grosszügigen Stall und dem rund 800 Quadratmeter grossen Wintergarten auch den Auslauf und die Weide zur Verfügung stellen kann. Andererseits weiss er auch um die Unberechenbarkeit eines Virus. «Ich glaube, diesbezüglich haben wir alle in den vergangenen Jahren viel gelernt», sagt Schmid in Anspielung auf die Coronapandemie.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schätzt das Risiko einer Verbreitung der Vogelgrippe derzeit als tiefer ein, auch weil viele Wildvögel brüten und somit ortsgebunden sind. Die Anzahl Fälle in Europa sei seit Wochen rückläufig, in der Schweiz seien in den letzten Wochen gar keine Krankheitsfälle bei Wildvögeln mehr aufgetreten, heisst es in einer Mitteilung.

Der Landwirt lässt weiter Vorsicht walten

Robert Schmid lässt trotzdem Vorsicht walten. Er weiss: Die Vogelgrippe birgt aufgrund ihrer kurzen Inkubationszeit und hohen Mortalitätsrate eine Gefahr für den gesamten Legehennenbestand auf dem Hof. Unabhängig von allfälligen Massnahmen setzt er deshalb ein Hygienekonzept um. Dazu gehört etwa, dass er die Schuhe wechselt, bevor er den Stall betritt, ein Übergewand anzieht und die Hände desinfiziert. Er ist überzeugt:

«Die Wahrscheinlichkeit, eine Krankheit oder einen Pilz einzuschleppen, lässt sich so minimieren.»

Dass seine Hühner nach all den Monaten nun speziell aufgeregt sind, wenn die Schieber nach draussen aufgehen, hat Robert Schmid nicht festgestellt. Er ist überzeugt: Die Hennen haben auch im Stall und im überdachten und eingezäunten Wintergarten alles, was sie brauchen. «Sie wollen in erster Linie einfach picken und scharren, picken und scharren, picken und scharren», sagt er mit einem Lachen. «Dazu brauchen sie die Weide nicht unbedingt.»

Aber er weiss auch: Die Konsumentinnen und Konsumenten erwarten von Eiern mit dem Label Freilandhaltung eben, dass die Hennen nach draussen können. Auch dafür hat Schmid die Weide mit dem schönen Ausblick die vergangenen Monate gepflegt und für die Hühner bereit gemacht.