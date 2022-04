Ueken Der Dorfladen hat dicht gemacht – Vermieter hofft auf Neueröffnung ab Mai «Abverkauf - alles bis 40 Prozent Rabatt»: Der Dorfladen «Kleeblatt» in Ueken macht dicht. Viele Gestelle sind schon leer, die Poststelle ist bereits aufgehoben. Nach nur rund einem Jahr Öffnung hat der bisherige Betreiber das Handtuch geworfen. Doch der Eigentümer der Liegenschaft ist guter Dinge: Schon im Mai könnte ein neuer Laden eröffnen.

Die Zukunft des Ueker Dorfladens ist unsicher. Doch der Eigentümer der Liegenschaft könnte schon bald eine Nachfolgeregelung haben. Hans Christof Wagner (5. April 2022)

Im Ueker Dorfladen «Kleeblatt» ist der Wandel schon sichtbar. «Abverkauf - alles bis 40 Prozent Rabatt» - so steht es auf einem vor dem Laden an der Hauptstrasse stehenden Aufsteller. Im Laden sind die Waren in den Gestellen auch schon deutlich reduziert. Nur noch eine Angestellte hält die Stellung und bedient die Kundinnen und Kunden, die noch ein Schnäppchen machen wollen. Urs Corrodi, der Eigentümer der Liegenschaft, sagt auf Nachfrage der AZ:

«Der Dorfladen Ueken ist eigentlich seit dem 1. April geschlossen. Ich habe dem bisherigen Betreiber gekündigt. Der Laden hat jetzt nur noch zum Abverkauf offen.»

Auch in den aktuellen Nachrichten der Gemeinde Ueken heisst es: «Der Dorfladen Ueken ist geschlossen. Die Poststelle, welche sich Laden befindet, wird ab sofort durch einen Post-Hausservice für Ueken ersetzt.»

Heidi und Roland Benz hatten den Laden zwölf Jahre inne

Vermieter Corrodi hatte bisher, trotz des Namens Kleeblatt, wenig Glück mit der Liegenschaft, die er zum 1. Januar 2021 gekauft hatte. Heidi und Roland Benz, die den Dorfladen während zwölf Jahren geführt hatten, hörten auf Ende März 2021 auf. Froh war Corrodi, als er schon kurz darauf, fast ohne Unterbruch, einen Nachfolger präsentieren konnte. Doch heute muss er sagen: «Leider hatte der Mann keine Ahnung von Detailhandel.» Und dennoch ist sein Optimismus ungebrochen, wenn er erzählt:

«Ich habe bereits jemanden als neuen Betreiber im Hinterkopf, es ist aber noch nicht definitiv.»

Corrodi unterstreicht, bei der aktuellen Nachfolgersuche genauer auf die Qualifikationen und die Motivation zu schauen, um sicherzustellen, dass die neue Vermietung langfristiger ausfallen wird. Er kündigt an, dass der neue Laden bereits im Mai wiedereröffnen könnte, mit Postagentur und in Kooperation mit dem Café Cholm, das auch jetzt wie gewohnt geöffnet hat.

Vermieter sieht im Dorfladen viel Potenzial

Der Vermieter ist überzeugt: Wenn man vom Fach sei, könne das gut laufen. Der Laden habe mit seiner zentralen Lage, bis zu 15'000 Fahrzeugen Durchgangsverkehr und den kostenfreien Parkplätzen vis-a-vis viel Potenzial.

Für den Vermieter bilden der Ueker Dorfladen und das Café Cholm eine Einheit. Hans Christof Wagner

Auch die Post wolle am Standort Ueken festhalten, so Corrodi. Post, Laden, Café als Einheit seien gut und wichtig fürs Dorf. Als Krönung des Ganzen könnte sich Corrodi einen Bancomaten vorstellen.

Die Gemeinde Ueken schaut laut Gemeindeschreiber Harry Wilhelm genau hin, was die künftige Lösung für den Dorfladen ist. Wilhelm sagt:

«Aus Sicht der Gemeinde Ueken ist es natürlich sehr begrüssenswert, wenn der Laden wiedereröffnet wird und in Zukunft hoffentlich erfolgreich betrieben werden kann.»

Dass Corrodi Gespräche mit einem neuen Betreiber führe, darüber wisse die Gemeinde Bescheid. Man sei gespannt, wie es weitergehen wird.

Auch Sandra Winter, Pächterin des direkt an den Dorfladen angrenzenden Café Cholm, das zudem über eine Innentüre mit dem Laden verbunden ist, sähe es gerne, Corrodi fände bald jemanden, möglichst schon ab Mai. Sie sagt: «Beide Seiten könnten davon profitieren.»