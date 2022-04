Überraschungsfund Bei Bauarbeiten: Dinosaurierknochen auf dem Kaistenberg gefunden Während der Sanierungs- und Ausbauarbeiten an der Kaistenbergstrasse in Frick wurden Knochenreste von Dinosauriern gefunden.

Arbeiten bei der Ausgrabungsstelle in Kaistenberg. Zvg

Derzeit laufen Sanierungs- und Ausbauarbeiten an der Kaistenbergstrasse in Frick. Wie das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) des Kantons Aargau am Mittwoch mitteilt, wurden dabei wissenschaftlich sehr bedeutende Funde gemacht: An zwei Stellen wurden Knochenreste gefunden.

Auf der Anhöhe beim Ellenbühl konnten ein gut erhaltener Plateosaurierfuss und Beinknochen geborgen werden.

Die gut erhaltenen Fundstücke sind im Sauriermuseum Frick ausgefüllt. Zvg

Bei der zweiten Fundstelle oberhalb des Lindenhofs wurde weiteres Plateosauriermaterial mit Rippen, Wirbel und Handknochen gefunden.

Das zweite Fundstück, das auch im Sauriermuseum ausgestellt ist. Zvg

Aufgrund der geologischen Karte sei bereits vor Beginn der Bauarbeiten bekannt gewesen, dass an dieser Stelle Funde möglich sind, schreibt das BVU weiter. Die Arbeiten schneiden Gesteinsschichten an, in denen in der Tongrube Gruhalde in Frick bereits früher Überreste von Dinosauriern gefunden wurden. Man habe deshalb frühzeitig mit Experten Kontakt aufgenommen, die im Auftrag der Saurierkommission der Gemeinde Frick tätig sind.

Diese Plateosaurierfunde seien nicht nur eine nette Abwechslung im Baubetrieb, sondern auch wissenschaftlich sehr bedeutend. Durch die beiden Funde vergrössere sich die bekannte Verbreitungsfläche der Dinosaurierfunde um einen weiteren Kilometer und weise nun sogar einen Durchmesser von mindestens vier Kilometern auf.

Die Fundstelle wird genauer untersucht. Zvg

Im Unterschied zu Knochenfunden aus der Gruhalde sind die Knochen vom Kaistenberg alle schwarz, was auf unterschiedliche chemische Bedingungen bei der Fossilisierung hinweise. Die Knochen wurden offenbar bereits vergangenen Herbst gefunden. Mittlerweile sind die Fundstellen am Kaistenberg mit dem Fortschritt der Baustelle nicht mehr sichtbar. Das schreibt auch das BVU in seiner Mitteilung. In diesen Abschnitten sei die neue Strasse schon gebaut oder mit Blocksteinmauern versehen. Der Zeitplan der Bauarbeiten habe allerdings durch diese Funde keine Verzögerung erfahren.

Ein Teil der Funde – der Fuss und die Handknochen – sind derzeit im Sauriermuseum Frick ausgestellt. Das Sauriermuseum ist jeden Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. (phh)