20 Grad, ein laues Lüftchen, blauer Himmel – ideale Bedingungen für die Musikanten, die am vergangenen Wochenende auf der 250 Meter langen Paradestrecke am kantonalen Musikfest in Laufenburg marschiert sind. Am zweiten Festwochenende startet der Paradewettbewerb am Samstag, 11 Uhr auf der Basler-/Winterthurerstrasse – unter verschärften Bedingungen. Es wird heiss. Temperaturen von über 30 Grad werden prognostiziert.

Weil es für die Musikanten eine Ehrensache ist, sich am Musikfest in voller Montur – Krawatte, Kittel, Hemd – zu präsentieren, ist die Gefahr, dass jemand aufgrund der Hitzewelle Kreislaufprobleme bekommt, erhöht. Dies weiss auch OK-Präsident Walter Marbot: «Wir werden die Präsenz der Sanitäter an der Paradestrecke erhöhen», sagt er. Weil der Durst gross sein wird, wenn die Sonne auf den Asphalt knallt, habe sich das OK in einer Sitzung entschieden, Getränke für die Zuschauer direkt an der Paradestrecke anzubieten. «Zudem verhindern wir dadurch, dass während des Paradewettbewerbs die Zuschauer permanent die Strasse queren, um sich an den Beizen mit Getränken einzudecken», sagt Marbot.