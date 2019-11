TV Möhlin erkämpft sich Sieg gegen den Leader Stäfa

Vor allem die Gäste aus Stäfa versuchten immer wieder, über den rechten Flügel eine Lücke zu finden. Auch der TV Möhlin hatte diese Taktik ins Auge gefasst und setzte die Flügelspieler Ulmer und Lang immer wieder in Szene. Beide Torhüter waren an diesem Abend aber sehr gut in Form und konnten schöne Paraden zeigen. So war es nicht verwunderlich, dass es nach gut einer Viertelstunde erst 6:6 stand.

Die Gäste ihrerseits gaben aber auch nicht auf und kamen nochmals bis auf ein Tor heran. Als dann eine Zweiminutenstrafe gegen Manuel Csebits ausgesprochen wurde, bahnte sich eine heisse Schlussphase an. Aber genau in dieser Unterzahlsituation gelang Möhlin ein Doppelpack und die Fricktaler lagen so wieder mit drei Toren in Front. Als Stäfas Armin Sarac einen Wurf aufs leere Tor nur an den Pfosten setzte, sah es angesichts der noch kurzen Spielzeit für den Heimsieg sehr gut aus. Die Fans im Steinli standen auf und feuerten ihre Mannschaft an. Sie sollten belohnt werden, denn am Ende resultierte ein 30:27-Sieg.

Der TV Möhlin zeigte über die gesamte Spieldauer eine konzentrierte und kämpferisch erstklassige Leistung. Aus dem Sieg können die Fricktaler sicherlich Selbstvertrauen ziehen für die drei nun folgenden Auswärtsspiele bis zur Winterpause. Stehen hier doch allesamt Partien gegen Gegner aus der Top 6 in der Tabelle auf dem Programm. Namentlich sind dies Fortitudo Gossau, der HSC Kreuzlingen und zum Abschluss die SG Yellow/Pfadi Espoirs. (az)

Den Liveticker zum Match finden Sie hier.