Traditionsanlass Die Ziele der Herznacher Steinstösser sind hoch: So wollen sie dem «Unspunnen» einen Fricktaler Stempel aufdrücken Die Herznacher Steinstösser gehen mit vier Athleten am «Unspunnen-Schwinget» an den Start. Nach dem Finaleinzug vor einem Jahr am «Eidgenössischen» in Pratteln sind die Ansprüche der Männer hoch: Sie wollen auch jetzt in den Final. Dafür trainieren sie mit einem Stein, der extra angefertigt wurde und der Wettkampfnorm von 83,5 Kilogramm entspricht.

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln drei Herznacher für Aufsehen gesorgt haben. Die Rede ist von Steinstoss-Altmeister Simon Hunziker und den Brüdern Marco und Roger Leimgruber. Das Trio schaffte mit dem 83,5 Kilogramm schweren «Unspunnenstein» den Einzug in den Final.

Daniel Lehmann, Roger Leimgruber, Simon Hunziker und Marco Leimgruber (von links) starten für den STV Herznach am Unspunnen. Bild: Mira Güntert

Die besten fünf Steinstösser konnten damals in der grossen Arena den Sieg unter sich ausmachen – alles live übertragen auf SRF. Die Herznacher erreichten die Plätze 3 bis 5.

Der Trainingsstein wird nach Herznach gebracht

Nun steht mit dem «Unspunnen-Schwinget» das nächste Steinstösser-Highlight an (siehe Box). Für den STV Herznach werden vier starke Männer dabei sein. Der Vierte im Bunde neben dem genannten Trio ist Daniel Lehmann. Der Kölliker trainiert meistens für sich, ist aber Vereinsmitglied und dankbarer Besitzer eines Steins im idealen Wettkampfformat. «Der Stein wiegt ziemlich genau 83,5 Kilogramm. Ich habe ihn extra anfertigen lassen», sagt er. Ein paar Mal vor Grossanlässen komme er mit dem Stein nach Herznach, um mit dem Team zu trainieren.

Folklore der Superlative Der «Unspunnen-Schwinget» ist eines der traditionsreichsten Schwingfeste der Schweiz. Es findet nur alle sechs Jahre in Interlaken statt – abwechselnd eigenständig und in Kombination mit dem Trachten- und Alphirtenfest Unspunnen. Seit 1981 zählt der «Unspunnen-Schwinget» nebst dem «Eidgenössischen» sowie dem Kilchberger Schwinget zu den Eidgenössischen Anlässen. Neben dem Schwingen hat auch das Steinstossen eine lange Tradition. Der Schweizer Rekord mit dem Unspunnenstein liegt seit 2004 bei 4,11 Metern. Der Rekord wurde vom Freiburger Markus Maire am «Eidgenössischen» aufgestellt. (mig)

«Die Schwierigkeit beim Steinstossen in dieser Grössenordnung liegt sicher zuerst darin, den Stein überhaupt über den Kopf zu bekommen», sagt Simon Hunziker. Der 41-Jährige ist ein Routinier, seit 23 Jahren ist er Steinstösser mit Leib und Seele. «Natürlich habe ich anfangs noch nicht mit dem grossen Stein gestossen, das braucht seine Zeit», erklärt er.

Die Gebrüder Leimgruber sind beide seit Jahren begeisterte Turner und auch Steinstösser, zum ganz grossen Brocken haben sie aber erst vor dem «Eidgenössischen» 2019 gefunden. Dies war dann auch ihr erster Wettkampf mit dem Unspunnenstein.

Simon Hunziker zeigt, wie es geht: Der 83,5 Kilogramm schwere Stein wird über den Kopf gestemmt, danach wird er aus dem Anlauf gestossen. Bild: Mira Güntert

Dank dem erfahrenen Hunziker in den eigenen Reihen und den guten Kraftwerten, welche die beiden damaligen Bob-Anschieber vorweisen können, stellte sich bei den Brüdern schnell Erfolg ein. Für sie beide geht es dieses Jahr zum ersten Mal ans «Unspunnen» nach Interlaken.

«Hunzi Grausam», wie er in vielen Kreisen genannt wird, verpasste 2017 als Vierter den Final nur ganz knapp. Er kann es nicht ganz verbergen, dass ihn das immer noch ein bisschen fuchst. «Ich hatte genau die gleiche Weite wie einer der Finalisten, deshalb wurde die Weite des zweitbesten Stosses angeschaut», sagt er.

Die Zeit für eine Revanche ist gekommen

Jetzt also erhält er die Chance für eine Revanche. Roger Leimgruber freut sich, in der «Königsdisziplin» dabei zu sein. «Ich möchte mich komplett auf mich konzentrieren und nicht auf die anderen schauen», sagt er. Sein Ziel ist es, die eigene Bestmarke von 3,58 Metern zu übertreffen.

Auch Bruder Marco hat ein Ziel vor Augen. Er sagt: «Natürlich möchte ich in den Final.» Nachdem es für ihn in Pratteln eher unverhofft mit dem Final geklappt habe, seien nun die Ansprüche höher geworden. Nach ein paar kleineren Verletzungen über den Sommer sei er jetzt zum Saison-Highlight wieder gut in Form. Beste Voraussetzungen, um mit seinen Steinstösser-Kollegen dem Berner Oberland einen Fricktaler Stempel aufzudrücken.