Tourismus Interaktiv am Hochrhein unterwegs: Neue Wanderkarte zum Rheinuferrundweg schliesst auch eine App mit ein Elf Gemeinden in der Schweiz und Deutschland haben zusammengespannt, um die Karte, die zusammen mit einer App und einem Audioguide genutzt werden kann, zu erstellen. Der Rundweg umfasst eine Strecke von insgesamt fast 73 Kilometern, die in vier Etappen aufgeteilt ist.

Stehen hinter dem neuen Angebot, von links: Stéphanie Berthoud, Stephan Eglin und Ramona Herzog aus Rheinfelden und Rheinfelden/Baden. Bild: zvg

Mit der neuen Wanderkarte zum Rheinuferrundweg Hochrhein kann das Rheinufer des Hochrheins auf einer Tour entdeckt werden. Die Karte, die zusammen mit einer App und einem Audioguide genutzt werden kann, entstand in gemeinschaftlicher Arbeit von elf Gemeinden in der Schweiz und Deutschland.

Im Zuge der IBA (Internationale Bauausstellung) Basel 2020 wurde der Rheinufer-Rundweg beider Rheinfelden auf weitere Gemeinden ausgedehnt und mit neuen Projekten aufgewertet. So wurden beispielsweise Sitz- und Spielmöglichkeiten, Kanu- und Schiffsstationen, Aussichtsplattformen sowie der «Pavillon Kraftwerk 1898» erstellt, die es ermöglichen, den Rhein als Naherholungsgebiet und als Industrie- und Geschichtsort zu erleben.

Ergänzend dazu ist neu auch die kostenlose Wanderkarte zum Rheinuferrundweg Hochrhein erhältlich. Das Gesamtprojekt wurde mit finanziellen Mitteln aus dem Interreg (ABH) V-Programm und aus dem Aggloprogramm Basel unterstützt.

Rundweg umfasst Strecke von insgesamt fast 73 Kilometern

Der Rundweg umfasst eine Strecke von insgesamt fast 73 Kilometern, die in vier Etappen aufgeteilt ist. Der Weg führt durch Landschaften, vorbei an Sehenswürdigkeiten und bietet Ausblicke auf den Rhein sowie Einkehrmöglichkeiten. Die Strecke kann individuell abgekürzt oder verlängert werden. Die Etappen sowie weitere Rundwege in den Gemeinden werden in der Wanderkarte beschrieben und können in vollem Umfang über QR-Codes auf dem digitalen Wanderführer Outdooractive abgerufen werden.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich unterwegs von der Audioguide-App SmartGuide begleiten zu lassen. Diese liefert Informationen zu Sehenswürdigkeiten, neu erstellten Projekten oder Highlights auf beiden Seiten des Rheinufers und geschichtlichen Ereignissen, die auf Wunsch über Audio abgespielt werden können.

Bei aktivierter App erfolgt eine Benachrichtigung, sobald man sich in der Nähe eines Ortes befindet. Die App gibt es auf Deutsch, Englisch und Französisch und ist kostenlos für Android und iOS erhältlich.

Wanderkarte in allen beteiligten Gemeinden erhältlich

Beteiligt sind in der Schweiz die Gemeinden Rheinfelden, Kaiseraugst, Stein, Möhlin, Wallbach und Mumpf. Auf deutscher Seite sind es die Städte und Gemeinden Rheinfelden (Baden), Bad Säckingen, Wehr, Grenzach-Wyhlen sowie Schwörstadt. Die gedruckte Wanderkarte ist in allen teilnehmenden Gemeinden erhältlich, eine Onlineversion steht zum Download zur Verfügung.