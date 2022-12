Töfflärm Gemeinderat will wegen lauter Töfffahrer Tempo 60 bergwärts am Benkerjoch – Kanton sagt Nein, weil die Grenzwerte eingehalten sind Der Töfflärm ist in Oberhof seit vielen Jahren ein Politikum. Auch der Gemeinderat ärgert sich über jene Töfffahrer, welche die Passstrasse als Rennstrecke missbrauchen. Er forderte deshalb vom Kanton, auf der halben Strecke bergwärts Tempo 60 einzuführen. Der Kanton lehnt ab, weil er keine rechtlichen Grundlagen hat: Alle Lärmgrenzwerte werden eingehalten. Helfen soll nun eine Sensibilisierungskampagne und ein Lärmdisplay.

Das Benkerjoch ist bei Töfffahrern beliebt. Viele fahren den Pass – wie diese Gruppe – bedacht und sorgen damit auch nicht für Ärger. Chris Iseli (5. April 2022)

Die Oberhöfler haben genug vom Töfflärm. Sie fordern: Tempo 60 bergwärts bis ins «Rohr», also bis etwa in die Hälfte des bei Töfffahrern beliebten Benkerjochs. Eine Petition, die auf Küttiger Seite eingereicht wurde, fordert sogar Tempo 60 auf dem ganzen Benkerjoch.

Das Problem sind dabei weniger jene Töfffahrer, die den Pass auf ihrer Tour queren, als jene, die das Benkerjoch als Rennstrecke missbrauchen. Gemeindeammann Roger Fricker ärgert sich:

«Es gibt Töfffahrer, die bis zu 20 Mal rauf- und runterblochen und dabei den Motor auch noch gehörig aufheulen lassen.»

Fricker, selber leidenschaftlicher Töfffahrer, findet das «total egoistisch und absolut ignorant». Diese Ansicht teilen viele Einwohnerinnen und Einwohner und reklamierten beim Gemeinderat. Für diesen ist klar: Eine Temporeduktion von 80 auf 60 km/h würde helfen.

Rechtliche Grundlagen für Tempo 60 fehlen

Würde, denn eine solche wird es zwischen dem Dorfausgang Oberhof und dem «Rohr» nicht geben. «Hierzu fehlen die rechtlichen Grundlagen, da keine Grenzwertüberschreitungen vorhanden sind», erklärt Daniel Schwerzmann, Unterabteilungsleiter Verkehrsmanagement beim Kanton.

Dies haben die Lärmmessungen gezeigt, die der Kanton an 199 Tagen in Oberhof vorgenommen hat. Dejan Milo, Fachbereichsleiter Lärmsanierung beim Kanton, bilanziert:

«In Oberhof werden alle gesetzlichen Lärmgrenzwerte eingehalten.»

Die Messungen haben gezeigt, dass zwischen 22 und 6 Uhr morgens keine lauten Fahrzeuge unterwegs waren. «An schönen Tagen zeigt sich aber ein hohes Aufkommen von Motorrädern», sagt Milo. An den 119 Messtagen fuhren insgesamt rund 149'420 Fahrzeuge bergwärts von Oberhof her, davon waren 14 Prozent Motorräder. Im Schnitt waren es also 177 Motorräder bergwärts pro Tag, wobei sich der Töffverkehr stark auf das Wochenende und die Abende konzentriert. Milo:

«Gemäss Ganglinien war der Sonntag am stärksten von den Motorrädern betroffen.»

Der Motorradverkehr beginnt unter der Woche am frühen Donnerstagabend, nimmt ab Freitagmittag zu und erreicht samstags und vor allem sonntags die höchsten Werte. Bei den Wetteraussichten für die kommenden Tage dürfte am Wochenende Hochbetrieb am Benkerjoch herrschen.

Die Lärmmessungen ergaben, dass je nach Monat nur 0,9 bis 2,5 Prozent zu laut waren. Da stellt sich die Frage: Weshalb empfinden dann viele Einwohnerinnen und Einwohner den Töfflärm als derart störend? Ausser der Kantonsstrasse mit durchschnittlich rund 2000 Fahrzeugen pro Tag gebe es keine weiteren relevanten Lärmquellen, erklärt Milo.

«Bedingt durch die sehr ruhige Lage werden laute Einzelereignisse als besonders störend wahrgenommen, da der menschliche Organismus relativ zu seiner Hintergrundbelastung reagiert.»

Besonders schnelle und laute Motorräder würden zudem einen Pegelanstieg von deutlich über 10 Dezibel innert sehr kurzer Zeit aufweisen «und wirken dadurch besonders störend».

Tempo 60 zwischen Oberhof und Wölflinswil?

Heisst das: Ausser Spesen nichts gewesen? Nicht ganz. Denn der Kanton prüft derzeit – auf Wunsch der Gemeinde –, ob auf dem kurzen Stück zwischen Dorfausgang Wölflinswil und Dorfeingang Oberhof Tempo 60 statt Tempo 80 verfügt werden soll. Davon erhofft sich die Gemeinde eine Lärmreduktion, weil nicht oder weniger beschleunigt wird. Schwerzmann gibt aber zu bedenken:

«Schon heute liegt die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit bei lediglich 62 km/h.»

Die Ursache für allfällige Lärmexzesse seien zudem in erster Linie beim Fahrverhalten einzelner Fahrzeugführenden zu finden und nicht bei der Strasse oder deren Signalisation. «Die grösste Wirkung wird erzielt, wenn die Verkehrsteilnehmenden sensibilisiert werden und ihr Verhalten anpassen», ist Schwerzmann überzeugt.

Sensibilisierungskampagne und Lärmdisplay

Genau hier setzt der Kanton auch an. Ende Juni / Anfang Juli werden Sensibilisierungsplakate aufgestellt, im nächsten Frühsommer wird ein Lärmdisplay montiert. Die Plakate sind laut Milo fertiggestellt und an die Strassenmeister verteilt:

«Die Fachstelle Lärmsanierung wird zusammen mit der Gemeinde Oberhof den Standort festlegen.»

Die Plakate werden die Fahrzeuglenker bildlich auffordern, mit tieferen Tourenzahlen und damit leiser zu fahren. Roger Fricker wird genau beobachten, ob es wirkt. Notfalls wird er, wie auch schon, auch selber mal einen Töfffahrer, der «sinnlos rauf- und runterblocht», zur Rede stellen.

Roger Fricker, Gemeindeammann von Oberhof, auf seinem Motorrad am Fuss des Benkerjochs. Thomas Wehrli (2. August 2018)

Fricker ist froh, dass das Thema – auch dank der Medien – breit diskutiert wird. «Gefühlt ist die Zahl derer, die das Benkerjoch als Rennstrecke missbrauchen, in den letzten Wochen zurückgegangen», sagt er.

Töfffahrer wieder mehr im Schwarzwald

Zumindest für den letzten Sonntag stimmt sein Gefühl mit den Daten der Polizei überein: Die Kantonspolizei lag da am Benkerjoch auf der Lauer nach Schnellfahrern, die mehr als 114 km/h unterwegs sind – und sie erwischte nur gerade einen. Dieser dürfte aber lange Zeit zu Fuss gehen: Er raste das Benkerjoch mit 131 statt 80 km/h hoch.

Roger Fricker hat noch eine zweite Erklärung, weshalb der Töfflärm in diesem Jahr leiser ist als die Jahre zuvor.

«In den letzten beiden Sommer mieden viele wegen der Coronasituation den Schwarzwald. Nun sind sie dorthin zurückgekehrt.»

Der Schwarzwald ist wegen seiner vielen Kurven bei Töfffahrern äusserst beliebt – auch hier zum Ärger vieler Anwohnerinnen und Anwohner. Aber auch am Benkerjoch wird der Töfflärm die Gemüter weiter bewegen – beidseits des Passes.

Die Petition auf Küttiger Seite haben 362 Menschen unterschrieben. Sie fordern Tempo 60 auf der ganzen Strecke zwischen Oberhof und Küttigen. Die Petition wurde im Mai an den Küttiger Gemeindeammann Tobias Leuthard übergeben. Auf die Antwort darf man gespannt sein.