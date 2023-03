Tierschutz Perfektes Wetter für Frösche und Kröten: Der Regen bringt die Amphibien in Wanderlaune – und in Gefahr Jedes Jahr im Februar und März wandern Amphibien zu ihren Laichplätzen. Die aktuelle Regenperiode dürfte die Wanderungen sogar verstärken. Weil der Weg für Frösche und Kröten teils gefährlich ist, ergreifen die Naturschutzvereine in der Region Massnahmen. In Frick etwa setzt man mit freundlichen Mitteln auf die Eigenverantwortung von Autofahrerinnen und Autofahrern.

Thomas Zehnder (2. v. r.), Präsident des Naturschutzvereins Frick, stellte im Zuge der Amphibienwanderung 14 Hinweisschilder auf. Bild: Dennis Kalt

In den nächsten Tagen wird aus Sicht von Fröschen und Kröten das Wetter nahezu perfekt sein, um sich auf den Weg zu machen. Die Temperaturen steigen und die Luft wird bei der angekündigten Regenperiode feuchter. Die Amphibien machen sich bei diesen Bedingungen auf die Wanderung zu ihren Laichplätzen.

Aus dem Grund sorgen Naturschutzvereine und Gemeinden im Fricktal dafür, dass die Tiere sicher zu ihren Tümpeln und Weihern kommen. Gerade wenn sie auf dem Weg dorthin über eine Strasse müssen. «In den kommenden Tagen werden wieder Schilder an neuralgischen Punkten aufgestellt, um die Autofahrerinnen und Autofahrer zu sensibilisieren», sagt Thomas Zehnder, Präsident des Naturschutzvereins Frick.

Auf den Schildern ist ein Frosch zu sehen, der mit seinem freundlichen Gesicht auf die Gefahr aufmerksam machen soll. Zehnder sagt:

«Wir möchten nicht mit Verboten kommen, sondern an den gesunden Menschenverstand appellieren.»

Aus Erfahrung kann er sagen, dass es in den letzten Jahren nicht allzu viel überfahrene Frösche gab. Der Naturschutzverein Frick benutzt keinen Amphibienleitzaun, bei dem Tiere so lange am Zaun entlang wandern, bis sie in einen Eimer plumpsen und dann von Helfern über die Strasse getragen werden. Das ist in Frick nicht nötig. In anderen Gemeinde hat sich dies allerdings bewährt – so etwa im Mettauertal und in Mumpf.

Bei Regen wandern die Tiere vermehrt

In trockenen Nächten gibt es nicht so viele wanderende Amphibien wie in nassen Nächten. Sie kommen meist allein, vereinzelt auch paarweise oder sogar übereinander über die Strasse. Grundsätzlich gibt es mehr männliche als weibliche Kröten und Frösche. Besonders tragisch wird es, wenn manche Weibchen von mehreren Männchen umklammert werden und dann, im Laichgewässer angekommen, beim Liebesspiel ertrinken.

Bei den Tieren in Frick geht es überwiegend um Erdkröten, die Laichschnüre ins Wasser ablegen, und Grasfrösche, deren Laich eine Ballenform aufweist. Vereinzelt haben sie bereits Laich abgelegt. Dabei hat Zehnder auch schon gefrorenen Laich entdeckt. «Das macht die Eier aber nicht kaputt, die können viel vertragen. Sollte der Wasserstand sinken und der Laich im Trockenen landen, ist das gefährlicher», so der Experte.

Schutzgebiet Ziegeleiweiher

Eine Besonderheit stellte das Areal rund um den Ziegeleiweiher in Frick dar. Früher gab es dort ein Massensterben von Fröschen und Kröten auf dem Weiherweg. Nun ist das Gebiet mittlerweile ein Schutzgebiet von kantonaler Bedeutung. Aufwertungsmassnahmen in Form von neuen Tümpeln wurden zudem vom Naturschutzverein veranlasst.

In dem Zusammenhang wurden in Richtung Strasse Kunststoffelemente aufgestellt, die ein ähnliches Prinzip wie Amphibienleitzäune haben. Ausserdem gibt es eine Unterführung zur anderen Strassenseite.

Wichtig für den Erhalt der Frosch- und Krötenpopulation ist auch eine gute Vernetzung der Laichgewässer, erklärt Zehnder. Der Naturschutzverein bewirtschaftet 22 Tümpel plus den Ziegeleiweiher. Den Nachwuchs, ist er erst mal erwachsen, zieht es zu Laichzeiten oftmals wieder zurück ins eigene Geburtsgewässer.