Der Rheinsteg wird massiv teurer als geplant: Statt 9,5 Millionen Euro kostet das grenzüberschreitende Vorzeigeprojekt nun 12,7 Millionen Euro. Für die Stadt Rheinfelden heisst das: Der Kostenanteil schnellt von 1,5 auf 4,9 Millionen Franken hoch. Dass man auf Schweizer Seite nun weit tiefer in die Stadtschatulle greifen muss als die badischen Kollegen (rund 2 Millionen Euro), liegt daran, dass die Subventionstöpfe auf deutscher Seite nochmals angezapft werden konnten, sie auf Schweizer Seite jedoch ausgeschöpft sind.

Hat das Projekt unter den neuen Prämissen überhaupt noch eine Chance? Stadtammann Franco Mazzi gab sich bei der Präsentation am Freitag verhalten optimistisch. Er könne sich gut vorstellen, dass die Stimmberechtigten dem Kredit «zähneknirschend zustimmen» werden. Ob sie das tun, wird sich an der Gemeindeversammlung vom 19. Juni weisen. Eine Umfrage der AZ unter Politikern aller Parteien zeigt: Der Zusatzkredit wird es schwer haben. Denn, darin sind sich alle einig: Eine Notwendigkeit ist der Steg nicht, er ist «nice to have», wie es SVP-Grossrat Daniel Vulliamy umschreibt.