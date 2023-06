Tennis Die Rheinfelder Männer verpassen den Ligaerhalt und steigen ab – Freude gibt es in Möhlin und Frick Die Tennis-Interclub-Saison ist bereits wieder vorbei. Höchste Zeit, um Bilanz zu ziehen, wie sich die stärksten Teams aus dem Fricktal in dieser Meisterschaft geschlagen haben. Eine Enttäuschung setzte es für die Männer des Tennisclubs Rheinfelden ab, während die Seniorinnen aus Möhlin Grund zur Freude haben.

Die Männer des Tennisclubs Rheinfelden haben in diesem Jahr einen neuen Anlauf in der Nationalliga C der Aktiven genommen. Nach dem Aufstieg am grünen Tisch – sie konnten einen frei gewordenen Platz in der Nationalliga C übernehmen – wollten sie in dieser Saison den Ligaerhalt schaffen. Doch es kam anders.

Das Team von Captain Fabrizio Petraglio schlug sich in der Gruppenphase zwar achtbar, verpasste die Aufstiegsspiele jedoch um drei Punkte knapp. Damit gings für die Rheinfelder in die Abstiegsspiele.

Nach einer Saison geht es wieder runter

Gegen Allmend Luzern konnten sie in den Einzelpartien gut mithalten und ein 3:3 erreichen – auch ohne den ansonsten sicheren Punktelieferanten Joshua Zeoli. Doch in den Doppelpartien waren die Luzerner dann stärker und setzten sich in diesem Abstiegsspiel durch. Für die Rheinfelder geht es damit nach nur einer Saison in der Nationalliga C zurück in die 1. Liga.

Die Männer des Tennisclubs Rheinfelden müssen nach nur einer Saison wieder den Gang in die 1. Liga antreten. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Ebenfalls keinen Grund zur Freude hatten die Frauen 50+ des Tennisclubs Rheinfelden, die in dieser Saison in der Nationalliga B aufgelaufen waren. Sie kamen in der Gruppenphase nicht über den vierten Rang hinaus und mussten entsprechend in die Abstiegsspiele. Dort blieben sie ebenfalls chancenlos und unterlagen Neuenkirch mit 1:5. Damit endet für die Rheinfelderinnen die Zeit in einer nationalen Liga.

Möhlin stellt neu ein Nationalliga A-Team

Jubeln konnten dafür die Frauen 40+ des Tennisclubs Möhlin. Ein Jahr nach dem Aufstieg in die Nationalliga B können sich die Fricktalerinnen über die Promotion in die Nationalliga A freuen. Bereits in der Gruppenphase sind die Möhlinerinnen sehr stark aufgetreten und haben drei Siege aneinandergereiht.

Als Gruppensiegerinnen starteten sie in die Aufstiegsbegegnung gegen Nyon und liessen auch dort nie Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Sie gewannen alle vier Einzelpartien und brachten den Aufstieg damit in trockene Tücher – und das, ohne überhaupt Doppel spielen zu müssen.

Und beinahe hätte es in Möhlin noch einen zweiten Aufstieg gegeben. Die Männer 45+, die in dieser Saison in der Nationalliga C aufgelaufen sind, haben sich nach Rang zwei in den Gruppenspielen in die zweite Aufstiegsrunde vorgekämpft. Im entscheidenden Spiel um einen Platz in der Nationalliga B mussten sie sich dann aber dem Westschweizer Team aus Onex mit 1:4 geschlagen geben.

Frick hat neu zwei Teams in den nationalen Ligen

Im Tennisclub Frick sind die Frauen 30+ nach zwei Aufstiegen in Folge in dieser Saison in der Nationalliga B aufgelaufen. Als Gruppendritte mussten sie dort zwar den Gang in die Abstiegsspiele antreten. Gegen Sporting Derendingen waren sie dann aber das klar bessere Team und gewannen mit 4:0 deutlich. Damit verbleiben sie in der zweithöchsten Spielklasse des Landes.

Und neu stellt der Tennisclub Frick noch eine zweite Equipe in einer nationalen Liga. Dies dank den Männern 55+ des Vereins. Sie haben sich nach dem Gruppensieg souverän durch die beiden Aufstiegsrunden gekämpft und werden im kommenden Jahr in der Nationalliga C auf Punktejagd gehen können.