«Die Schweiz brennt» – und wie. Am Nationalen Brennertag vom 11. November öffnen Schweizer Brennereien ihre Tore und zeigen dem Publikum das traditionsreiche Handwerk. Der Promotionstag wird vom Schweizer Obstverband und vom Schweizer Spirituosenverband zum dritten Mal organisiert. Wie die Organisatoren in einer Mitteilung schreiben, erfreut sich der Tag zunehmender Beliebtheit.

Dieses Jahr sind es 45 Brennereibetriebe in der ganzen Schweiz, die das Publikum in ihre Brennkessel schauen lassen. Darunter ist auch die Brennerei Schwaller in Gipf-Oberfrick. Viktor und Monika Schwaller führen den Betrieb seit 18 Jahren und in der vierten Generation. Es handelt sich um einen Landwirtschaftsbetrieb mit Tierhaltung, Acker- und Obstbau.

Bevölkerung sensibilisieren

Schwallers verfügen neben der Gewerbebrennkonzession auch über eine Lohnkonzession und verarbeiten neben dem eigenen Obst auch das Obst von Kunden aus der ganzen Nordwestschweiz. Und das mit Erfolg: An nationalen Prämierungen erzielt die Brennerei Schwaller regelmässig Silber- und Goldauszeichnungen. Zu den Spezialitäten der Brennerei gehören Fricktaler Kirsch, Vieux Kirsch, Vieux Williams sowie Vieille Prune.