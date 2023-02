Sulz «Mehr Aufmerksamkeit für das Thema kann viel bewirken»: Jagdaufseher will mit einer Website Tierleben retten Viel zu viele Wildtiere sterben auf der Strasse. Dieser Meinung ist der Sulzer Jagdaufseher Daniel Johnson. Der 45-Jährige will Lenkerinnen und Lenker für die Thematik sensibilisieren. Dazu betreibt er eigens eine Website, auf der er über Unfallprävention sowie das richtige Verhalten während und nach einem Unfall informiert.

Der Sulzer Jagdaufseher Daniel Johnson mit seinen Hunden Apríl Sól (links) und Fenrisúlfur de Vion, Rufname Úlfur. zvg

Für Daniel Johnson waren es aufreibende Minuten. Vergangene Woche stiess bei Rheinsulz ein Wildschwein mit einem Postauto zusammen. Der Sulzer Jagdaufseher und Hundeführer wurde mit der Nachsuche beauftragt. Mit Hund Fenrisúlfur de Vion, Rufname Úlfur, folgte er der Spur des Wildschweins. Über 900 Meter weit hatte sich dieses noch geschleppt und sich schliesslich in einer grossen Brombeerhecke verkrochen.

«Der Hund zeigte an, dass etwas in unmittelbarer Nähe sein muss. Ich entschied, mit einer Wärmebildkamera zu kontrollieren, ob das Tier in den Brombeeren lauert», erzählt Johnson. Und tatsächlich: Wenige Meter in den Dornen konnte er schliesslich den Keiler erkennen. Das Tier hatte einen gebrochenen Vorderlauf, schwere innere Verletzungen und keine Überlebenschancen. Johnson musste es erlösen.

Es ist dies einerseits ein kleiner Trost für den Jagdaufseher, schliesslich weiss er, dass das Tier nicht noch stunden- oder gar tagelang leiden muss. Andererseits tut ihm ein solches Ende eines Tierlebens auch immer weh. Johnson ist mit Leidenschaft Jagdaufseher und Hundeführer. Besonders Wildunfälle beschäftigen den 45-Jährigen. «Mehr Tiere sterben nach einem Wildunfall als eines natürlichen Tods», sagt er und fügt an: «Mehr Aufmerksamkeit für das Thema kann viel bewirken.»

Er informiert über Wildtiere und Unfallprävention

Vor gut einem Jahr startete Daniel Johnson aus diesem Grund die Website prowildtierschutz.ch. Darauf informiert er einerseits über die Arbeit als Jagdaufseher und Nachsuchehundeführer, über Themen aus dem Bereich Naturschutz und eben: über Wildtierunfälle. Hier geht es um Prävention, aber auch das richtige Verhalten während und nach einem Unfall sowie um die betreffenden Gesetzesbestimmungen.

So appelliert Johnson, das Verhalten im Strassenverkehr anzupassen, etwa das Tempo zu reduzieren auf Waldstrassen, entlang von hochstehenden Getreidefeldern, in der Dämmerung und nachts. Befinden sich Tiere an der Strasse, sollten Lenkerinnen und Lenker auf Abblendlicht schalten und das Tempo reduzieren. Gegebenenfalls empfiehlt es sich auch zu hupen.

Wenn ein Zusammenprall nicht verhindert werden kann, sollten Lenkerinnen und Lenker nicht versuchen auszuweichen: «Ausweichmanöver sind in der Regel viel zu gefährlich – für die Lenkerinnen und Lenker wie auch für andere Verkehrsteilnehmende», sagt Johnson. Besser Fahrspur halten, Vollbremsung einleiten, Lenkrad gut festhalten.

Ein Flyer für das Handschuhfach

Nach einem Unfall gilt: Anhalten, Warnblinker einschalten, Unfallstelle sichern und die Polizei informieren. Diese bietet die zuständigen Jagdaufseher auf. «Wichtig ist, nicht selber zu versuchen, einem verletzten Tier zu helfen. Dies gilt besonders bei Wildtieren. Es wird dadurch noch mehr in Angst versetzt und ist noch mehr gestresst», sagt Johnson.

Er hat eigens einen Flyer zum richtigen Vorgehen bei einem Wildunfall zusammengestellt, der im Handschuhfach mitgeführt werden kann. «Ein Unfall ist immer eine Ausnahmesituation. Da kann es hilfreich sein, die wichtigsten Punkte nachschauen zu können», sagt Johnson. Mehrere Fahrschulen im Kanton hätten den Flyer inzwischen übernommen und geben ihn an die Fahrschülerinnen und Fahrschüler ab.

Daniel Johnson würde sich wünschen, dass die Thematik verstärkt im Fahr- und im Schulunterricht behandelt wird. «Je eher die Menschen für die Wildtiere und ihre Gewohnheiten sensibilisiert werden, desto besser», sagt er. Damit er künftig weniger Einsätze hat, bei denen er ein Tier vom Leid erlösen muss.