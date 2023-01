Sulz AG Betrunkene Österreicherin vertraut ihrem Navi – und landet nach einer Irrfahrt auf einem Spielplatz In Sulz hat eine 41-jährige Frau einen Selbstunfall verursacht. Dabei ist sie auf einem leeren Spielplatz zum Stillstand gekommen. Ihren Führerausweis ist sie los.

Die Irrfahrt der Frau endete auf einem Spielplatz. Kapo AG

Es ist nicht immer ratsam, seinem Navigationsgerät zu vertrauen. Das musste auch eine 41-jährige Österreicherin am Mittwoch feststellen. Denn gegen 13.30 Uhr landete sie mit ihrem BMW auf einem leeren Spielplatz in Sulz. Der Hauswart der örtlichen Schule stellte dies fest. Das schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Wie sich später herausstellte, war die 41-jährige Lenkerin 30 Meter über eine Wiese hinuntergefahren und auf dem Spielplatz zum Stillstand gekommen. Die Österreicherin gab an, dass sie durch ihr Navi dort durchgelotst worden sei

Verletzt wurde gemäss Polizeiangaben niemand. An den Einrichtungen und dem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Die Polizei konnte bei der Lenkerin einen «hohen» Atem-Alkoholwert feststellen. Die Frau wurde angezeigt und musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben. (az)

