Strompreisexplosion «Das macht uns traurig»: Kirchenpflege entscheidet aus Kostengründen, den Gottesdienst nicht mehr in der Kirche abzuhalten Auch die Kirchgemeinden in Laufenburg trifft die Strompreiserhöhung um 160 Prozent hart. Denn die dortigen Gotteshäuser werden mit Strom beheizt. Die zwingt sie zu drastischen Massnahmen. Auch andernorts wird auf die angespannte Lage reagiert. Etwa in Frick wird bei der katholischen Kirche bereits um 22.30 Uhr die Beleuchtung abgestellt.

Die Reformierten verlegen die Gottesdienste im Winter in den Kirchgemeindesaal, um Strom zu sparen. zvg

Der Laufenburger Strompreishammer – ein Anstieg um den Faktor 2,6 ab 2023 – trifft nicht nur die Einwohnerinnen und Einwohner oder das energieintensive Gewerbe hart. Auch den ansässigen Kirchgemeinden versetzt er einen schweren Schlag. Denn so heizen sowohl die reformierte als auch die römisch-katholische Kirchgemeinde ihre Gotteshäuser mit Strom.

Dies führt nun zu drastischen Massnahmen. So gibt Marc Siegrist, Präsident der Kirchenpflege der Reformierten Kirche Region Laufenburg, auf Anfrage bekannt, dass ab Anfang 2023 bis Ostern keine Sonntagsgottesdienste in der Kirche abgehalten werden. Stattdessen werden die Gottesdienste im Kirchgemeindesaal gefeiert, sodass die Kirche nur minimal beheizt werden muss. Siegrist sagt:

«Leider gibt es keine rasche Lösung, um die Kirche anders zu beheizen.»

Er schiebt nach: «Wir sind sicher traurig, dass der Gottesdienst nicht in der Kirche stattfindet.» Insbesondere habe dies auch Einfluss auf die Kirchenmusik. So würde die Orgel- durch Klaviermusik ersetzt werden.

Natürlich, so Siegrist, habe man sich die Frage gestellt, ob allenfalls die wenig beheizte Kirche genutzt werden kann. «Uns ist aber die Gemeinschaft wichtiger und wir möchten trotz Energiesparen, dass sich unsere treuen Kirchgänger im Gottesdienst wohlfühlen», sagt er.

Heizkosten wachsen in fünfstelligen Bereich

In der Stadtkirche von Laufenburg muss mindestens eine konstante Temperatur von 15 °C bestehen, schreibt die Denkmalpflege vor. AZ Archiv

Die römisch-katholische Kirchgemeinde in Laufenburg diskutiert derzeit, ob sie die Wochentagsmesse im Pfarreisaal abhalten soll. Kirchenpflegepräsident Roland Schnetzler sagt: «Das wäre natürlich schon von der Atmosphäre her ein kleiner Verlust.» Den entsprechenden Entscheid, so sagt Schnetzler, könne man hierzu kurzfristig treffen.

9100 Franken zahlte die römisch-katholische Kirchgemeinde im 2021 für den Strom, um die Stadtkirche zu beleuchten und zu heizen. Schnetzler hofft, dass die Rechnung für 2023 sich nicht mehr als verdoppelt. Gerade im Kontext sinkender Einnahmen durch Mitglieder träfen die explodierenden Strompreise die Kirchgemeinde hart. Schnetzler sagt:

«Alles, was wir für den Strom mehr zahlen, müssen wir an anderer Stelle wieder einsparen.»

Wobei das mit dem Stromsparen für die römisch-katholische Kirche nur beschränkt möglich ist. Denn so schreibe die Denkmalpflege vor, dass in der Kirche mindestens eine konstante Temperatur von 15 °C bestehen muss. «Wenn es kälter ist, entsteht an den Wänden Tauwasser, was über die Zeit durch Staubablagerungen die Wände verschmutzt und eine teure Reinigung bedingt», erklärt Schnetzler.

Das Stromheizungssystem könne die Kirchgemeinde nicht ändern. Das gebe die Denkmalpflege vor. Solaranlagen seien auf den Dächern der Altstadt verboten. «Es ist eine komplizierte Situation», sagt Schnetzler, der hinsichtlich der Stromkosten mit der Denkmalpflege in Kontakt treten will.

Um 22.30 Uhr gehen die Lichter aus

Auch die römisch-katholische Kirchgemeinde Frick und Gipf-Oberfrick wird demnächst Massnahmen umsetzen. So wird geplant, die Kirche in Frick nur noch bis 22.30 Uhr zu beleuchten. Markus Schmid, Präsident der Kirchenpflege, sagt:

Die Kirchenpflege hat entschieden, die Beleuchtung der katholischen Kirche in Frick ab 22.30 Uhr auszuschalten. Paul Gürtler

«Einen vollständigen Verzicht wollen wir zurzeit nicht. Aber wir möchten damit ein Signal aussenden.»

Mit dem nächtlichen Abstellen verkürze man die Beleuchtungsdauer um etwa die Hälfte. In Gipf-Oberfrick werde das Thema ebenfalls aufgenommen und die technische Umsetzung geprüft, so Schmid.