Die Freude ist Ewald Kalt, Mitglied des Vereins Kulturwerk-Stadt, anzusehen, als er die Kurbel der alten Strickmaschine aus den 1920er-Jahren dreht. «In der Kulturwerk-Stadt haben wir ein altes Handwerk aus der Vergangenheit zurückgeholt und lassen ein Stück Industriegeschichte aufleben», sagt er.

Ende des 19. Jahrhunderts sei es in Sulz und der Region Usanz gewesen, dass die Frauen mit dem Stricken begannen, um das kleine Haushaltseinkommen, das ihre Männer zumeist als Landwirte erwirtschaften, aufzubessern. «Die Bonneterie in Laufenburg war eines der Unternehmen, das die gestrickten Socken, Handschuhe und Halstücher abgenommen hat», sagt Kalt. Die meisten der Frauen strickten bis in die 1960er-Jahre auf Maschinen der Firma Dubied mit Sitz und Couvet NE, die 1987 die Produktion einstellte.

Rund 60 dieser alten Dubied-Maschinen hat der Verein über die letzten zwölf Jahre zusammengetragen, knapp die Hälfte von ihnen hat der Verein restauriert und wieder zum Laufen gebracht. Dabei sei es einem Zufall geschuldet, dass der Basler Werner Schaub, ein Spezialist für Dubied-Strickmaschinen, auf den Sulzer Verein aufmerksam wurde. «Er hat auf einem Foto in der Zeitung gesehen, wie ein Mitglied des Vereins ein Schloss einer Strickmaschine verkehrt herum gehalten hat.»