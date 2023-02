Strassenverkehr In Frick auf dem Prüfstand: Ab Mai finden im ehemaligen A3-Werkhof die ersten Fahrzeugkontrollen statt Wegen der Sanierung der Prüfhalle in Schafisheim für das Strassenverkehrsamt wird unter anderem in Frick eine Übergangslösung geschaffen. Vor Ort werden bis zu zehn Verkehrsexpertinnen und Verkehrsexperten sein. Pro Tag sind so bis zu 230 gewöhnliche Fahrzeugprüfungen möglich.

Das Strassenverkehrsamt Aargau richtet in Frick eine Prüfstelle als Übergangslösung ein. (Symbolbild) Keystone

Die Prüfhalle des Strassenverkehrsamts in Schafisheim hat bereits ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel. Durch die Sanierung soll sie modernisiert und nachhaltig aufgewertet werden. Hierfür hiess der Kanton einen Verpflichtungskredit über rund 18 Millionen Franken gut. Die Sanierung startet voraussichtlich im März und dauert etwa anderthalb Jahre.

Damit die Verkehrsexpertinnen und -experten innert dieser Zeit weiterhin Bremsen, Beleuchtung und Karosserie unter die Lupe nehmen können, werden Übergangslösungen eingerichtet. Neben einem Prüfort in Hendschiken ist eine Übergangslösung mit Baukosten von rund einer Million Franken im ehemaligen Autobahnwerkhof in Frick vorgesehen. Im Sommer 2022 lag das entsprechende Baugesuch öffentlich auf. Gemäss Gemeindeschreiber Michael Widmer gingen keine Einwendungen ein. Die Baubewilligung wurde Ende Oktober erteilt.

Umnutzungsarbeiten sind angelaufen

Gemäss Annette Kielholz, stellvertretende Kommunikationsleiterin im kantonalen Departement für Volkswirtschaft und Inneres (DVI), geht die externe Prüfhalle per 1. Mai in Betrieb. Der Baustart für die Teilumnutzung zur Prüfhalle ist im Dezember vergangenen Jahres erfolgt. Kielholz sagt:

«Die baulichen Massnahmen – Bodenplatte zur Versenkung der Prüfgeräte und Einbau der Hebebühne – sind abgeschlossen.»

Die Elektro- und Sanitärarbeiten sollten derzeit im Gang sein. Die Bürocontainer für die Mitarbeitenden sollen auf dem Gelände vor der Prüfhalle platziert werden.

Maximal zwölf Mitarbeitende des Kantons werden an der externen Prüfstelle in Frick zugegen sein. Neben den zehn Verkehrsexpertinnen und -experten sind dies noch ein Bereichsleiter sowie ein Mitarbeiter für die technische Auskunft. Dies entspricht gemäss Kielholz einer maximalen Kapazität von rund 230 normalen Fahrzeugprüfungen pro Tag. Ein Ziel ist es, während der Bauphase in Schafisheim das Niveau der durchgeführten Fahrzeugprüfungen zu halten.

Der Perimeter reicht weit über das Fricktal hinaus

Insgesamt werden die Fahrzeughalterinnen und -halter im Kanton auf sieben Prüfstellen aufgeteilt. Die Gemeinden des Fricktals verteilten sich auf drei Prüfstationen. Der Perimeter der Gemeinden, die an die temporäre Prüfstelle in Frick angeschlossen werden, reicht im Westen bis einschliesslich Hellikon und Obermumpf, im Osten bis nach Windisch und im Süden bis nach Suhr.

Fricktaler Gemeinden, die nicht an die Fricker Prüfstelle angeschlossen sind, sind Mettauertal, Gansingen und Schwaderloch im Osten: Fahrzeuge aus diesen drei Gemeinden werden im Testcenter Kleindöttingen geprüft. Im Westen sind es die Gemeinden Mumpf, Zuzgen, Wallbach, Zeiningen, Möhlin, Magden, Rheinfelden, Kaiseraugst und Olsberg. Fahrzeuge aus diesen Gemeinden werden bei der Motorfahrzeug-Prüfstation beider Basel in Münchenstein kontrolliert.

Gemeinde Frick hat nichts einzuwenden

Gemäss Kielholz soll der Betrieb der externen Prüfstelle in Frick bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten der Prüfhalle in Schafisheim aufrechterhalten bleiben. Der derzeitige Planungsstand sieht vor, dass die Wiederaufnahme der Prüfungen in Schafisheim im Oktober des nächsten Jahres erfolgt.

Gemäss Michael Widmer hat die Gemeinde Frick gegen die temporäre Zwischennutzung durch das Strassenverkehrsamt nichts einzuwenden – und betont mit Blick auf den langfristigen Horizont:

«Der Gemeinderat würde es begrüssen, wenn an diesem verkehrstechnisch hervorragend gelegenen Standort eine Nutzung mit einer hohen Wertschöpfung realisiert werden könnte.»