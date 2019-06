Das Erdloch in der Fahrbahn beim Kreisel Giebenacherstrasse/Liebrütistrasse ist mittlerweile über drei Meter tief. Immer wieder halten Passanten an und blicken hinunter. Der Schaden ist gut zu erkennen: In die Grube ragt ein abgesägtes, rund 25 Meter dickes Rohr. Der Rest liegt in einem Gebüsch neben dem Loch.

Passiert ist es bei Bohrungen am Dienstagnachmittag. Arbeiter eines lokalen Bauunternehmens waren daran, am Kreisel die Leitungen für den Wärmeverbund des Energieversorgers AEW zu verlegen. Sie trieben per Pressrohrvortrieb einen Kanal unter der Fahrbahn durch. Eine Methode, wie sie zum Unterqueren von wichtigen Verkehrsverbindungen, von Plätzen oder Gebäuden immer wieder angewandt wird.