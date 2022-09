Strafverfahren Wallbacher Büchsenmacher wehrt sich mit Sturmgewehr gegen sechs Gangster – nun drohen ihm drei Jahre Haft Jean-Paul Schild aus Wallbach schlug sechs Gangster in die Flucht, die in seinen Waffenladen einbrechen wollten. Zwischen den Kriminellen und dem Waffenhändler kam es zu einem Feuergefecht mit Sturmgewehren. Die Staatsanwalt klagt den 60-Jährigen nun wegen versuchter Tötung an – dabei habe er sich doch nur verteidigen wollen.

Jean-Paul Schild, Waffenladenbesitzer aus Wallbach, lieferte sich mit Gangstern ein Feuergefecht. Screenshot «SRF Rundschau»

Es sind Szenen wie aus einem Hollywood-Film. Eine Gangsterbande durchlöchert mit Kalaschnikows eine Hausfassade. Von seinem Schlafzimmerfenster aus schiesst der dortige Bewohner mit einem Sturmgewehr zurück, als die Gangster in ihren falschen Polizeiautos mit Blaulicht fliehen.

Die «Rundschau» von SRF zeigt diese Woche das Feuergefecht, das sich in der Nacht des 30. Oktobers 2020 in Wallbach abspielte und wie Büchsenmacher Jean-Paul Schild damals verhinderte, dass die sechs Kriminellen aus Frankreich in seinen Waffenladen, der sich direkt unter seiner Wohnung befindet, einbrechen.

Gangster klettert zum Schlafzimmer hoch

Im Frühjahr erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Schild. Sie wirft dem 60-Jährigen versuchte mehrfache vorsätzliche Tötung vor. Eine Haftstrafe von drei Jahren fordert sie dafür. Wie der Waffenladenbesitzer im «Rundschau»-Beitrag schildert, sei er sich keiner Schuld bewusst. Er sagt:

«Ich habe nicht versucht, die Einbrecher zu erschiessen. Ich habe einen Warnschuss abgegeben und gezielte Schüsse auf das Fahrzeug.»

Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie einer der Einbrecher versucht, ins Schlafzimmerfenster einzusteigen. Screenshot «SRF Rundschau»

Es sei nicht so, dass er wild im Zeug herumgeballert habe. Zu sehen auf dem Video ist auch, wie ein Gangster in Richtung Schlafzimmer hochklettert. Wie Schild erzählt, habe er gesehen, wie eine Hand vor dem Fenster hochkam. Er habe damit gerechnet, dass der Einbrecher, der durchs Fester einsteigen wollte, bewaffnet sei. «Ich bin zurückgewichen und habe einen sicheren Warnschuss abgegeben», so Schild.

Der Warnschuss traf den Einbrecher am Ellenbogen, worauf es im Nachgang zu besagtem Schusswechsel zwischen den Einbrechern und Schild kam. Insgesamt 17 Mal feuerte die Bande auf die Fassade.

Die Kriminellen zerschossen die Fassade der Wohnung des Büchsenmachers. Screenshot «SRF Rundschau»

Notwehr oder Selbstjustiz? ­­– das wird die Frage sein, über die das Gericht am Prozess befinden muss. Der Termin steht dabei noch nicht fest.

In einer Medienmitteilung von Mitte Mai begründete die Staatsanwaltschaft die Anklage damit, dass aufgrund ähnlicher Einbruchsfälle in der überkantonalen Umgebung die Kantonspolizei bereits mehrere Wochen im Vorfeld des Ereignisses das Gespräch mit dem Ladenbesitzer gesucht habe. Weiter heisst es in der Mitteilung: «Er entschied, sich vorzubereiten, in dem er eine Langwaffe mit Munition für den Notfall bereitlegte.»

Büchsenmacher streitet Vorwurf ab

Schild streitet diesen Vorwurf ab. Die Waffe sei nicht bereitgelegen. Er habe sie aus einem anderen Zimmer geholt und das Magazin sei in einem Schrank gewesen. Zudem habe seine Frau zuvor den stillen Alarm ausgelöst.

Jean-Paul Schild ist ein routinierter Schütze. Screenshot «SRF Rundschau»

In jener Nacht habe er einfach funktioniert; so, wie er es jahrelang geübt habe. 15 Jahre hat Schild bewegtes Schiessen praktiziert. «Es geht alles über die Automatisierung ­– die Benutzung der Waffen, das Laden, das Entladen – das kann man üben», sagt er.

Auf das Eintreffen der Polizei, so Schild, habe er nicht warten können, da die Einbrecher bis dahin mit den Waffen aus seinem Laden verschwunden gewesen wären. Schild sagt:

«Waffen sind keine Waren wie Schmuck oder so etwas wie Geld. Waffen werden dazu gebraucht, anderen Menschen Leid zuzufügen, wenn sie in solche Kreise kommen.»

Direkt unter der Wohnung befindet sich der Waffenladen von Jean-Paul Schild. Screenshot «SRF Rundschau»

Für Andreas Brunner, ehemaliger Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich, ist die Anklage nicht nachvollziehbar. Er sagt gegenüber der «Rundschau» dazu: «So wie das in der Anklage geschildert ist, ist das ein Lehrbeispiel von einem Fall gerechtfertigter Notwehr.»

Vier von Fünf hätten Verfahren eingestellt

Vier von fünf angefragten Experten, so heisst es im Beitrag, hätten das Verfahren eingestellt. Nur ein Strafrechtsprofessor findet die Anklage korrekt. Im Zweifel müsse der Staatsanwalt anklagen.

Für Schild ist die Tatsache, dass ihm Gefängnis droht, sehr belastend. Er sagt:

«Es kratzt. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, denke ich daran, was kommt.»