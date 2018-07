Die Stiftung für Krankenpflege in Stein hat Grosses vor: Auf ihrem Areal in der Nähe der beiden Kirchen will sie innerhalb der nächsten fünf Jahre ein «Zentrum für Gesundheit» bauen. «Es soll ein Bau entstehen, welcher der Steiner Bevölkerung zugutekommt», erklärt Stiftungspräsident Urs Buser. Und ein Werk, das den Stiftungszweck erfüllt. Die Stiftung, die 1903 von Johanna Brogle-Gertiser ins Leben gerufen wurde (siehe Box), bezweckt «die Pflege und Betreuung von kranken und gebrechlichen Einwohnern in der Gemeinde Stein durch ausgebildetes Pflegepersonal in Zusammenarbeit mit Ärzten», heisst es im Stiftungsstatut.

Ziel des Stiftungsrates ist es, in der Überbauung Arztpraxen und andere medizinische Dienstleister unterzubringen. «Ein Bedarf dafür besteht gerade im mittleren Fricktal», ist Buser überzeugt. Er kann sich beispielsweise eine Gemeinschaftspraxis von mehreren Haus- und/oder Fachärzten vorstellen. Man habe mit verschiedenen Personen und Organisationen bereits erste Gespräche geführt, sagt Buser. «Wir spüren von allen Seiten her Zustimmung und haben auch bereits erste Interessenten.»

Interessierte Mieter seien ebenfalls schon in Sicht, freut sich der Stiftungspräsident. Dies ist für den Stiftungsrat auch die Basis, das Zentrum zu realisieren. «Sonst ist das finanzielle Risiko zu hoch», so Buser. Die Stiftung investiert in das Zentrum, das in zwei Etappen realisiert werden soll, an die 12 Millionen Franken.