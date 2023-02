Stiftung Endlich Strom ohne Unterbrüche: Eine Solaranlage versorgt das Spital der Stiftung Burundikids Seit 2008 ist die Stiftung Burundikids in der ostafrikanischen Republik tätig und ermöglicht mit dem «Centre Médical Hippocrate» Kindern, Jugendlichen und Familien in Burundi den Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Jetzt hat das Spital eine Solaranlage erhalten.

Seit Anfang des Jahres ist die Solaranlage auf dem Spital in Betrieb. Markus Raub / zvg

In einem Land, das keine permanente Stromversorgung kennt, ist Solarstrom für ein Spital im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig.

Das «Centre Médical Hippocrate» in Burundi wurde von der Schweizer Stiftung Burundikids Schweiz mit Sitz in Rheinfelden 2009 gebaut und fortlaufend erweitert. 55 lokale Mitarbeitende sorgen für eine medizinische Grundversorgung in einem der ärmsten Länder der Welt.

Neben vielen technischen Geräten wie Ultraschall, Brutkästen, Anästhesiegerät, die schon im Betrieb waren, plante das Spital 2020 die Anschaffung einer Spitalverwaltungssoftware. Auch diese braucht Strom, der stabil und ohne die sonst üblichen Unterbrüche vorhanden ist.

Die Pandemie verzögerte das Projekt

So wurde zusammen mit Reto Miloni von der Firma Miloni Solar AG aus Baden eine 46kWp-Solaranlage mit Batteriespeicher für die Nacht geplant. Noch im 2020 war die Finanzierungszusage der benötigten rund 180'000 Franken für die Anlage, den Bau des Technikhäuschens, den Container und den Transport nach Burundi gesprochen. Doch dann kam die Coronapandemie und das Projekt verzögerte sich um zwei Jahre.

Die Anlage verfügt über einen Batteriespeicher für die Nacht. Markus Raub / zvg

Im Herbst 2022 ist der Container mit der Anlage schliesslich im Binnenstaat in Ostafrika angekommen und die Solaranlage konnte erfolgreich installiert werden. «Seit Ende letzten Jahres ist das Spital nun stromunabhängig und muss nur an Tagen mit starker Bewölkung während der Regenzeit mit zusätzlichem Strom vom Netz oder Generator mitversorgt werden», heisst es in einer Mitteilung der Stiftung.

Die gemeinnützige, politisch unabhängige Hilfsorganisation Stiftung Burundikids Schweiz ist seit 2008 in der ostafrikanischen Republik tätig. Sie ermöglicht mit dem «Centre Médical Hippocrate» Kindern, Jugendlichen und Familien in Burundi den Zugang zu medizinischer Grundversorgung. (az)