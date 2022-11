Herznach / Ueken Steuerfuss soll deutlich sinken - Dafür steigen die Entsorgungs- und Wasserpreise sowie die Löhne des Gemeinderates Herznach und Ueken halten ihre erste gemeinsame «Gmeind» ab. An dieser dreht sich alles um die Finanzen. Doch auf digitale Baugesuche wurden behandelt.

Per 1. Januar 2023 fusionieren die Gemeinden Herznach und Ueken zu einer Gemeinde. Gerry Thoenen

Per 1. Januar 2023 wird die Fusion zwischen Herznach und Ueken vollzogen. Bereits einige Wochen zuvor, am 18. November, findet die erste gemeinsame Gemeindeversammlung der ­Fusionsgemeinden statt.

Auf der Traktandenliste steht unter anderem das Budget 2023 der Fusionsgemeinde. Ausgewiesen wird es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung mit einem Aufwandüberschuss von 149500 Franken. Der Gemeinderat beantragt, dieses mit einem Steuerfuss von 110 Prozent zu genehmigen. Damit fällt der Steuerfuss um sechs Prozentpunkte tiefer aus als derzeit in Herznach und 15 Prozentpunkte tiefer als derzeit in der Gemeinde Ueken.

Hingegen steigen sollen die Entsorgungsgebühren. So soll die Gebühr für den 35-Liter-Sack von Fr. 2.20 auf Fr. 2.40, für den 60-Liter-Sack von Fr. 3.60 auf Fr. 4.– angehoben werden. Neu eingeführt werden soll ein 17-Liter-Sack für Fr. 1.20.

Zu Anpassungen soll es in der Bau- und Nutzungsordnung kommen. Neu ist vorgesehen, dass die Verwaltungsgebühr mit 1,5 Promille der Bausumme berechnet wird. Als wesentliche Neuerung können schon bald Baugesuche in digitaler Form eingereicht werden, was dem Baugesuchsteller mit einem Rabatt von mindestens 100 Franken oder 20 Prozent der Verwaltungskosten abgegolten wird.

Der Wasserpreis wird ­angehoben

Der Wasserpreis von bisher 80 Rappen pro Kubikmeter in Ueken respektive Fr. 1.50 exklusive Mehrwertsteuer in Herznach soll auf 2 Franken angehoben werden. Grund für die Erhöhung der Gebühren sind unter anderem Investitionen für geplante Sanierungen im Leitungsnetz. Mit der Sanierung des Reservoirs Hübstel steht eine Investition von über 1,6 Millionen Franken bevor.

Auch sollen die Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderates erhöht werden, begründet mit einer wachsenden Verantwortung und Arbeitslast, die in einer grösseren Gemeinde entstehen. Neu soll der Gemeindepräsident mit jährlich 20000 Franken entschädigt werden. Vorgesehen für dessen Vize sind 15000 Franken. Ein Mitglied des Gemeinderates soll 12000 Franken erhalten. (dka)