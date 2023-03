Stein/Sisseln «Sehe nicht ein, dass wir uns von Stein fremdbestimmen lassen»: Die angedachte Gemeindefusion stösst in Sisseln auf wenig Gegenliebe Mit 160 Anwesenden war der Infoanlass zur möglichen Gemeindefusion von Sisseln und Stein in der Turnhalle Sisseln gut besucht. Gemeindeammann Rainer Schaub warb dafür, hatte aber einen schweren Stand.

Die Infoveranstaltung zur möglichen Fusion zwischen Stein und Sisseln war rege besucht. Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Rund 160 Personen nahmen an der Informationsveranstaltung zur möglichen Gemeindefusion von Sisseln und Stein am Donnerstag in der Turnhalle teil. Die Reaktion auf die von Gemeindeammann Rainer Schaub vorgestellten Fusions-Eckpunkte fielen gemischt aus. So wurde eine Abkehr des Vorhabens gefordert, aber auch ein Zusammenschluss mit den Sisslerfeld-Gemeinden Eiken und Münchwilen in Betracht gezogen.

Eine Abstimmung gab es nicht, somit auch keine Entscheidung. Die Veranstaltung diene lediglich dem Zweck, so Schaub, herauszufinden, wie die Sissler Bevölkerung zu dem Vorhaben stehe. Am Ende stand für ihn fest: «Es gab eher Sisseln-bezogene Voten» – dass Sisseln eigenständig bleiben solle.

Schaub sagte, dass es «keine zwingenden Gründe» für eine Fusion von Stein und Sisseln gebe. «Finanziell stehen beide Gemeinden solide da, wir begegnen uns auf Augenhöhe», sagte er.

Bei der Infoveranstaltung zur möglichen Fusion zwischen Stein und Sisseln warb Sisselns Gemeindeammann Rainer Schaub dafür. Bild: Peter Schütz/«Aargauer Zeitung»

Erste Gespräche im Gemeinderat seien im Januar geführt worden, «es ist ein zartes Pflänzlein». Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass ein Zusammenschluss zumindest geprüft werden sollte. Der Gedanke sei nicht neu, erinnerte Schaub. Schaub erinnerte an das Fusionsprojekt «Mittleres Fricktal», aus dem Sisseln jedoch früh ausgestiegen sei. Schaub: «Das hat nicht gepasst.»

Herausforderungen für die kleineren Gemeinden stetig grösser

Nun also ein neuer Vorstoss, dessen Vorteile Sisseln Gemeindeammann so zusammenfasste: «Eine grössere Gemeinde hat mehr Kraft und Gewicht und Vorteile in der Wahrnehmung.» Hinzukomme, dass die Herausforderungen für die kleineren Gemeinden stetig grösser würden. Der Kanton wälze viele gesetzliche Anpassungen auf die Gemeinden ab. Dafür brauche es mehr Fachkompetenz und Spezialwissen.

Auch würden die Kosten im gleichen Umfang wie die Anforderungen an die Verwaltungen steigen. Ein weiterer Grund für den Pro-Zusammenschluss sei eine Verbesserung der regionalen Wettbewerbsposition. Zudem könnte die Wirksamkeit der Verwaltung erhöht werden, sagte Schaub. Der Nachteil: «Die Eigenständigkeit kann verloren gehen.»

Ein Votant befürchtete genau dies: «Wir verlieren unsere Eigenständigkeit. Ich sehe nicht ein, dass wir uns von Stein fremdbestimmen lassen, weil es die grössere Gemeinde ist.» Und, mit Blick auf das von Schaub erwähnte «zarte Pflänzlein» sagte er: «Das geht eher Richtung Unkraut, weshalb es Zeit wäre, es auszureissen.»

Andere Anwesende sprachen sich für einen grösseren Zusammenschluss aus. «Wenn jetzt zwei Gemeinden fusionieren, kommen unweigerlich die anderen dazu», hiess es. Weshalb es besser sei, der Gemeinderat würde Eiken und Münchwilen konsultieren. Denn: «Mit allen vier Gemeinden wird es funktionieren, sonst wird es Reibereien geben.»

In einer Hinsicht herrschte Übereinstimmung: Es seien zu wenig Informationen vorhanden. Ein Votant brachte es so auf den Punkt: «Was wir brauchen, sind Fakten. Aber jetzt, mit dem, was wir wissen, sind wir nicht in der Lage zu sagen, wir fusionieren.»

Etliche Fragen blieben unbeantwortet: Welche Auswirkungen hätte eine Fusion auf den Strom- und Wasserpreis, auf den Steuerfuss, auf die Schule? Was auch knifflig werden könnte: Stein gehört zum Bezirk Rheinfelden, Sisseln zum Bezirk Laufenburg.

Schaub kann sich Einwohnerbeirat vorstellen

Die Frage, ob und wie die Bevölkerung in den Prozess einbezogen würde, beantwortete Schaub so: «Das ist noch nicht definiert.» Er könne sich jedoch einen Einwohnerbeirat vorstellen, sagte er. Eine Frage blieb unbeantwortet: «Denkt an die jüngere Generation. Was wollen die Jungen?» Reaktion eines Anwesenden: «Wo sind denn die Jungen?»