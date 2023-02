Stein/Laufenburg «Wir werden alles geben, damit der Zug rollt»: Komitee für den Halbstundentakt formiert sich Das Aargauer Stimmvolk wird voraussichtlich im Juni darüber entscheiden, ob das Fricktal den Halbstundentakt auf der S1 zwischen Laufenburg und Stein bereits jetzt erhält. Colette Basler (SP) und Alfons P. Kaufmann (Die Mitte) wollen an vorderster Front dafür kämpfen und bereiten zusammen mit 15 der 17 Fricktaler Grossräte die Gründung des Abstimmungskomitees vor.

Das Stimmvolk entscheidet voraussichtlich im Juni, ob die S1 zwischen Laufenburg und Stein ausgebaut werden kann. Andrea Worthmann

Es ist für das Fricktal das Politgeschäft des Jahres: Voraussichtlich im Juni stimmen die Aargauerinnen und Aargauer darüber ab, ob das Fricktal den Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein erhält oder nicht.

Vor genau einem Monat hat der Grosse Rat mit 91 gegen 43 Stimmen deutlich Ja zum Ausbau der Bahnlinie gesagt und auch dazu, dass der Kanton die Kosten von rund 61 Millionen Franken übernehmen soll. Damit hat sich der Grosse Rat gegen den Antrag der Regierung gestellt. Dieser wollte die Taktverdichtung so lange nur per Bus sicherstellen, bis der Bund in einem nächsten Ausbauschritt die Kosten für den Halbstundentakt übernimmt – das wäre voraussichtlich in etwa 20 Jahren der Fall.

Gegen den Entscheid kam im Grossen Rat auf Antrag der FDP allerdings das Behördenreferendum zustande, weshalb es nun zur Volksabstimmung kommt.

Vorarbeiten für Abstimmungskampf laufen

Alfons P. Kaufmann setzt sich für den Halbstundentakt ein. Alex Spichale

Im Hintergrund laufen dafür bereits die Vorarbeiten, wie Alfons P. Kaufmann (Die Mitte) der AZ bestätigt. «Colette Basler (SP) und ich sind derzeit daran, das Abstimmungskomitee auf die Beine zu stellen», erklärt Kaufmann auf Anfrage.

Einen ersten Erfolg kann er vermelden: «15 der 17 Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte sind im Komitee dabei.» Nicht dabei sind Gertrud Häseli (Grüne) und Bernhard Scholl (FDP). Beide stimmten auch im Grossen Rat als einzige Fricktaler gegen die Finanzierung durch den Kanton.

Colette Basler will den Ausbau der S1 zwischen Laufenburg und Stein. Sandra Ardizzone

In den nächsten Wochen wollen Basler und Kaufmann nun einen Brief an sämtliche Gemeinden, betroffene Firmen und Verbände verschicken, um sie an Bord zu holen. Ende März soll dann der Abstimmungskampf mit einer Pressekonferenz in Laufenburg so richtig lanciert werden.

Langfristige Investition in die Wertschöpfung

Eine Herausforderung wird es sein, den anderen Regionen im Aargau aufzuzeigen, dass von einem Ausbau der S1 nicht nur das Fricktal profitiert, sondern der ganze Kanton. «Das Geld wird nicht nur ins Fricktal, sondern langfristig in die Wertschöpfung des Kantons investiert», sagt Kaufmann und verweist auf das Sisslerfeld, wo in den nächsten Jahren über 10'000 neue Arbeitsplätze entstehen dürften. Kaufmann ist sich sicher:

«Wenn wir warten, bis der Bund den Ausbau bezahlt, ist es zu spät.»

Als Argument für den Ausbau führt Kaufmann zudem die Stärkung einer zweiten Bahnlinie neben der Bözberglinie an. «Wenn heute etwas passiert, muss der Verkehr über Olten umgeleitet werden.» Für Kaufmann ist deshalb klar, dass der Ausbau der S1 zwischen Laufenburg und Stein nur ein erster Schritt zur Wiedereröffnung der Bahnlinie zwischen Basel und Winterthur sein kann.

Die Linie wurde 1994 für den Personenverkehr eingestellt und dient seither als Güterverkehrsroute. «Der Kanton muss unbedingt Druck auf den Bund machen, dass diese Strecke wieder in Betrieb genommen wird.» Entsprechende Vorstösse wurden auf nationalem Parkett bereits lanciert.

Kaufmann ist optimistisch, dass das Fricktal die Volksabstimmung gewinnen kann. Er verspricht:

«Wir werden alles geben, damit der Zug rollt.»