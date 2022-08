Stein/Laufenburg Nächster Dämpfer für den S1-Ausbau: Auch die FDP Aargau spricht sich gegen die Bahnlösung aus Die Umsetzung des Halbstundentaktes auf dem S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein wird im Grossen Rat heiss umkämpft sein. Es zeichnet sich ein Showdown zwischen links und rechts ab. Bisher hat sich erst – neben regionalen Parteien – die SP Aargau klar hinter den Ausbau der S-Bahn gestellt.

Statt eines Ausbaus des S1-Astes zwischen Laufenburg und Stein will die FDP Aargau auf einen Ausbau des Busangebots setzen. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Der politische Nebel um den Ausbau des S1-Astes zwischen Laufenburg und Stein lichtet sich immer mehr – und dies nicht zur Freude der Bahnfreunde: Neben der SVP Aargau (die AZ berichtete) sagt auch die FDP Aargau Nein zur Bahnlösung und will stattdessen auf einen Ausbau des Busangebotes setzen. Und zwar so lange, bis der Bund die Kosten für den Ausbau der S-Bahn übernimmt. Dies dürfte nicht vor 2050 der Fall sein.

Damit zeichnet sich im Grossen Rat ein Showdown zwischen links und rechts ab. Bislang hat sich neben regionalen Parteien und Institutionen erst die SP Aargau klar hinter den Ausbau der S-Bahn zum heutigen Zeitpunkt gestellt.

Die SP befürwortet dabei die Variante, die auch die Regierung – wenn es denn sein muss – präferiert. In dieser wird der S1-Ast für 61 Millionen Franken ausgebaut und ein asymmetrischer Shuttlebetrieb betrieben (Variante 4).

Stellungnahme von Grünen, GLP und Die Mitte noch offen

Das heisst: Der direkte Anschluss an die S1 Frick–Basel ist jeweils in der Lastenrichtung gewährleistet, also am Morgen in Richtung Basel und ab dem Mittag in umgekehrter Richtung. Noch offen ist, wie sich Grüne, GLP und Die Mitte zum Anhörungsbericht der Regierung stellen.

Die FDP Aargau begrüsse den Ausbau des öffentlichen Verkehrs im ganzen Kanton Aargau, schreibt die Partei in ihrer Anhörungsantwort. In dieser heisst es:

«Wichtig ist neben der Wirtschaftlichkeit auch das Zusammenspiel mit dem Bund und die Gleichbehandlung der Regionen.»

Falls die Motion, wie mit der Variante 4 aufgezeigt, umgesetzt wird, «werden weitere Regionen ebenfalls Ausbaumassnahmen fordern». Wichtig für die Region erscheint der FDP die Erschliessung des Sisslerfeldes von Westen her.

Regionale Parteien stellen sich hinter den Ausbau

Ebenfalls Nein zum Ausbau des S1-Astes zum heutigen Zeitpunkt sagt die EDU Aargau. «Leider stünden die hohen Kosten in einem Missverhältnis zur prognostizierten Nachfrage», hält die Partei fest.

Anders tönt es, wenig verwunderlich, von den regionalen und lokalen Parteien. Ein Bustransport sei «keine zumutbare Lösung», schreibt Die Mitte Laufenburg. Bereits heute seien die Strassen überlastet. «Hier nun als Alternative im ÖV zusätzliche Busse vorzuschlagen, führt total am Ziel vorbei.» Zudem sei der heutige Stundentakt der S-Bahn «schon lange aus der Zeit gefallen». Ergo sei der Halbstundentakt «überfällig und jetzt umzusetzen».

Dies auch, damit Laufenburg über eine zeitgemässe Anbindung verfügt, was für Die Mitte Laufenburg zwingend ist, um als Wirtschafts- und Wohnort konkurrenzfähig zu sein. «Es kann nicht sein, dass weitere Betriebe wie EGL und Swissgrid Laufenburg wegen der Standortattraktivität verlassen», wird Daniele Mezzi, Bezirkspräsident und selber Laufenburger, in einer Medienmitteilung zitiert. Das Swissgrid-Gebäude stehe notabene heute immer noch leer.

Region trotz wirtschaftlicher Wichtigkeit noch ungenügend erschlossen

Mezzi weiter: «Es scheint, dass die Verwaltung in Aarau lieber noch mehr Geld in den Speckgürtel investieren und dabei die Randgebiete vernachlässigen möchte oder dann die Deutsche Bahn im Raume Basel unterstützen will.»

Auch für die GLP Fricktal ist die Region trotz ihrer wirtschaftlichen Wichtigkeit noch nicht genügend mit dem ÖV erschlossen. Sie fordert neben einem erhöhten Takt einen weiteren Halt in Möhlin. Die Partei schreibt in einer Mitteilung:

«Damit wird die Bahn für das Sisslerfeld zum zentralen Verkehrsangebot.»

Die Partei hält eine ÖV-Erschliessung von Laufenburg als ländliches Zentrum mit zwei stündlichen Verbindungen nach Basel für «zwingend». Weiter müsse die schon lange anstehende Elektrifizierung der Bahn auf deutscher Seite umgesetzt werden, denn das würde eine Circle-Line-Lösung für die Region möglich machen.

«Die GLP Fricktal unterstützt die Stossrichtung des Regierungsrates unbedingt, die S1 im Fricktal langfristig auszubauen. Die Motion soll jedoch umgehend umgesetzt werden und nicht wie vorgeschlagen, via Bahninfrastruktur-Fonds», wird Grossrätin Béa Bieber in der Mitteilung zitiert.