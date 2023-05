Stein/Eiken/Münchwilen Nach Einbrüchen im Fricktal: Vier Marokkaner festgenommen Am Bahnhof Stein griff die Polizei am Mittwochmorgen vier Männer auf, die Diebesgut eines nächtlichen Einbruchs bei sich hatten. Die Verdächtigen wurden festgenommen.

In ein Einfamilienhaus in Stein wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Dabei gelang es der Täterschaft über eine Katzenklappe ein Fenster zu öffnen und so in die Wohnung einzusteigen. Die Räume wurden durchsucht und mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die Bewohner, die währenddessen geschlafen hatten, bemerkten den Einbruch erst am Morgen und meldeten die Tat der Polizei.

Diese hatte das Diebesgut unterdessen aber bereits gefunden. Einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau fielen kurz nach 4.30 Uhr am Bahnhof Stein vier Männer auf. Mit Unterstützung der Regionalpolizei Unteres Fricktal und des Zolls stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass es sich um vier Marokkaner im Alter zwischen 21 und 25 Jahren handelt. Zwei von ihnen sind als Asylbewerber gemeldet; die anderen beiden waren rechtswidrig in der Schweiz.

Bargeld und Mobiltelefon aus Autos erbeutet

Bei den vier Männern wurden mehrere Gegenstände gefunden, die erfahrungsgemäss von Diebstählen aus parkierten Autos stammen könnten, wie die Kantonspolizei mitteilt. In einem Zeitungsständer in der Nähe waren zudem die Mobiltelefone versteckt, die zuvor aus dem Einfamilienhaus in Stein geklaut wurden.

Im Laufe des Tages gingen bei der Polizei dann mehrere Meldungen aus den umliegenden Gemeinden Münchwilen und Eiken ein. Dort waren fünf parkierte Autos Ziel von Dieben. Dabei wurde Bargeld und ebenfalls ein Mobiltelefon erbeutet.

Die Kantonspolizei verdächtigt die vier Männer, auf nächtlicher Diebestour gewesen zu sein und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eröffnete eine Strafuntersuchung. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: