Stein Zwei neue Gemeinderäte gesucht: SVP und SP wollen Sitz verteidigen – die Mitte und FDP sind in Lauerstellung Am 18. Juni findet die Ersatzwahl für zwei frei werdenden Sitze im Steiner Exekutiv-Gremium statt. Die Frist für die Wahlvorschläge läuft noch bis zum 5. Mai. Zwei Kandidaturen sind bereits eingegangen – eine dritte Kandidatur bahnt sich derzeit an, sodass es voraussichtlich zur Kampfwahl kommt.

Die Gemeinde Stein sucht zwei neue Mitglieder für den Gemeinderat. Bild: Claudio Thoma

Die Gemeinde Stein sucht für die Legislaturperiode 2022 bis 2025 zwei neue Mitglieder für den Gemeinderat. Grund dafür: Andrea Porricello (SP) und Hansruedi Schlatter (SVP) haben ihre Demission per Ende Jahr bekannt gegeben. Beide begründeten ihren Rücktritt mit einer erheblichen zeitlichen Mehrbelastung aufgrund beruflicher Veränderungen – und bedauern die Zwänge, die zu diesem Schritt führten.

Angesetzt ist der erste Wahlgang auf den 18. Juni. Die Frist für das Einreichen der Wahlvorschläge läuft am 5. Mai ab. Gemeindeschreiber Sascha Roth kann bisher zwei eingegangene Kandidaturen vermelden. «Und es kommt, so wie es aussieht, noch zu einer dritten Kandidatur», sagt Roth. Dies würde dann eine Kampfwahl um die zwei Sitze bedeuten.

Alle vier Ortspartein sind im Gemeinderat vertreten

Schaut man sich die Zusammensetzung der Steiner Exekutive an, so fällt auf, dass jede der vier Ortsparteien mit aktuell je mindestens einem Gemeinderat oder einer Gemeinderätin vertreten ist: Neben den bereits erwähnten, zurücktretenden Mitgliedern von der SP und SVP sind dies Gemeindeammann Beat Käser für die FDP sowie Vizeammann Bernadette Ankli und Gemeinderätin Sabine Datz von der Partei Die Mitte.

Diese Konkordanzvertretung soll auch nach den Ersatzwahlen aufrechterhalten bleiben. Walter Zumstein, Präsident der Ortspartei Die Mitte, sagt:

«Unter den Parteien gibt es die stille Abmachung, dass sie sich nicht gegenseitig um die Sitze konkurrenzieren.»

So wird denn auch Die Mitte keinen eigenen Kandidaten für die Ersatzwahlen portieren. «Das würden wir allenfalls nur tun, wenn SP oder SVP darauf verzichteten, jemanden wieder zu Wahl vorzuschlagen», sagt er. Vonseiten der FDP-Ortspartei heisst es, dass ein Entscheid hinsichtlich allfälliger Kandidaturen noch ausstehe.

Anders tönt es bei der SVP. «Wir würden es begrüssen, wieder jemanden in den Gemeinderat reinzubringen», sagt Stefan Lüthi, Präsident der Ortspartei. Man sei zwar nur eine kleine Ortspartei, aber der Wähleranteil der SVP in der Gemeinde sei relativ hoch. «Dementsprechend wichtig ist es auch, dass unsere Stimme im Gemeinderat vertreten ist», sagt Lüthi. Eine Entscheidung, wer für die SVP den Hut in den Ring wirft, sei bereits intern gefallen.

Susanne Schauli Tungprasert kandidiert am 18. Juni für den Gemeinderat. Bild: zvg

SP hat sich bereits auf Kandidatin festgelegt

Verteidigen wollen auch die Sozialdemokraten ihren Platz im Gemeinderat. Hier ist schon klar, wer auf Andrea Porricello folgen soll, nämlich Susanne Schauli Tungprasert. «Darauf hat sich der Vorstand in Gesprächen geeinigt», sagt Daniela Leimgruber-Mathis, Präsidentin der SP-Ortspartei.

Schauli ist 56 Jahre alt und wohnt seit mehr als 30 Jahren in der Gemeinde Stein. Unter anderem war sie als Vorstandsmitglied im gemeinnützigen Frauenverein sowie im Damenturnverein tätig. Derzeit ist sie in der Finanzkommission der Gemeinde sowie im Bevölkerungsbeirat Sisslerfeld politisch aktiv. Sie sagt: «Ich erachte es als wichtig, dass die SP im Gemeinderat weiterhin vertreten ist. Wobei in diesem Gremium natürlich die Sachpolitik im Vordergrund steht.»