Stein Von explosiven Gemischen, vergitterten Zugängen und verklebten Ansichten: Eine Hommage an die Holzbrücke Vor 750 Jahren ist erstmals eine Brücke zwischen Stein und Bad Säckingen urkundlich erwähnt. Die jetzige Holzbrücke ist zwar jünger, aber dennoch geschichtsträchtig. Sie wurde mehrfach zerstört, ist amtlich die längste gedeckte Holzbrücke in Europa – und war bis 2014 hochexplosiv.

Die längste gedeckte Holzbrücke in Europa verbindet Stein und Bad Säckingen. Archiv

Sie schlägt eine Brücke zwischen zwei Ländern, hat eine bewegte Geschichte, hält einen Rekord und war bis vor wenigen Jahren hochexplosiv: Die alte Holzbrücke, die Stein und Bad Säckingen verbindet.

Ihr Alter ist schwierig zu verorten, denn im Laufe der Jahrhunderte wurde die Brücke durch Hochwasser und Kriege mehrmals zerstört und musste wieder aufgebaut werden. Nimmt man die erste Erwähnung einer Brücke zwischen den beiden Ortschaften als Jubiläumsmesser, haben die beiden Gemeinden in diesem Jahr allen Grund zum Feiern: Erstmals erwähnt wurde ein Übergang in den Colmarer Annalen von 1272 – also vor 750 Jahren.

Günther Nufer war 1973 Bürgermeister von Bad Säckingen und lud zur 400-Jahr-Feier. Axel Kremp / «Aargauer Zeitung»

Andere Quellen datieren den Ursprung der heutigen Holzbrücke ins Jahr 1573, womit sich 1973 die gern genutzte Gelegenheit bot, die Brücke gehörig zu feiern. Wobei: So genau recherchierte das damals niemand, wie der damalige Bürgermeister Günther Nufer kürzlich in der AZ sagte: «Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es zu dem Geburtstag der Brücke kam. Aber es kann schon sein, dass es mir einfach gut gepasst hat.»

Wie auch immer: Zum runden Geburtstag der urkundlichen Erwähnung eines Übergangs zwischen Stein und Bad Säckingen hat die AZ sechs Fakten zur heutigen Holzbrücke zusammengetragen.

Die Zerstörte. Die Holzbrücke musste mehrfach ganz oder in Teilen wieder aufgebaut werden. Zum einen rissen Hochwasser die Holzpfeiler, die ursprünglich als Tragwerk dienten, weg. Zum anderen zerstörten Kriege den Rheinübergang mehrmals. So im Dreissigjährigen Krieg. Die Brücke wurde 1633 zerstört und erst um 1650 wieder aufgebaut. In der Zwischenzeit mussten Menschen und Waren den Rhein mit Fähren queren.

Auffahrt des Kapitäns Jochen Frank Schmidt auf die historische Holzbrücke. Das Gloria Theater drehte einen Werbefilm für sein 1960er-Jahre-Musical «Happy Landing» – unter anderem bei der Holzbrücke. Michael Gottstein / FRI

Die Autofreie. Seit 1979 wenige hundert Meter entfernt die Fridolinsbrücke eröffnet wurde, dient die Holzbrücke nur noch als Übergang für Fussgänger und Velofahrer. Ein weisser Strich am Boden zeigt dabei an, wann man die Staatsgrenze überschreitet. Dass der weisse Strich am Boden in den letzten Jahrzehnten doch noch ab und an einen breiten Reifen über sich rollen spürte, liegt an Ausnahmebewilligungen der Stadt Bad Säckingen (ihr gehört die Brücke). So wurde 2009 auf der Brücke eine Szene für den Film «Der böse Onkel» gedreht. Viel Platz blieb da nicht: Die Fahrbahn ist nur 3,4 bis 3,8 Meter breit.

Viel Platz bleibt nicht: Die Fahrbahn ist nur 3,4 bis 3,8 Meter breit. Janine Müller / FRI

Die Längste. Mit einer Länge von 203,7 Metern ist die Brücke die längste gedeckte Holzbrücke in Europa. Sie ist damit rund 80 Zentimeter länger als die legendäre Kapellbrücke in Luzern. Dies hat der ehemalige National- und Ständerat Maximilian Reimann (SVP) dereinst höchstpersönlich nachgemessen.

Beim slowUp Hochrhein kommt es auf der Brücke schon einmal zu Zweirad-Engpässen. Geri Hirt / BEI

Die Explosive. Was bis 2014 nur wenige wussten: Die steinernen Brückenpfeiler waren vor Jahrzehnten vom Schweizer Militär mit Zündstoff bestückt worden. Dies, um die alte Holzbrücke – wie andere Brücken – im Verteidigungsfall sprengen zu können. Eine Gefahr, dass die explosive Ladung aus Versehen hochgehen könnte, bestand indes nicht; die Zünder waren nicht eingesetzt. Als die Sprengsätze 2014 – die Rede ist von mehreren hundert Kilogramm TNT – im Rahmen der Sanierung entfernt wurden, schrieb des deutschen Nachrichtenmagazin «Der Spiegel»: «Erst jetzt ist die letzte Brücke zwischen Deutschland und der Schweiz frei von Sprengstoff.»

Die Verklebte. Die Fricktaler Holzbrücke schaffte es 2008 sogar auf eine Sonderbriefmarke – und dies beidseits des Rheins. In der Schweiz hatte die Marke einen Wert von einem Franken, war also a-Post-tauglich, in Deutschland betrug ihr Wert 70 Cent.

Am 16. März 2020 wird die Holzbrücke für zwei Monate im Zuge der Coronamassnahmen gesperrt.

Die Gesperrte. Es war für die Grenzregion ein Schock, als die Schweiz und Deutschland ihre Grenzübergänge im Frühling 2020 wegen Corona nahezu dicht machten. Diverse kleinere Übergänge – darunter auch die Holzbrücke – wurden an dem 16. März, einem Montag, ganz gesperrt. Ein Metallgitter sorgte während zwei Monaten dafür, dass niemand mehr die Brücke betreten konnte. Die Grenzschliessung war ein Schock für die Region und Bevölkerung wie Politikerinnen und Politiker waren sich danach einig: So etwas wollen wir nie wieder erleben.