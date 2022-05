Christian Wunderlin hat sich in Stein und der Umgebung einen Namen gemacht mit seinem Stand-up-Paddle-Angebot. Nun lanciert er einen neuen Event: Am kommenden Wochenende können sich Paddlerinnen und Paddler auf dem Rhein in einer Challenge messen. Die Strecke führt dabei vorbei an einer spektakulären Kulisse – und gewinnen können alle.