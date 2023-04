Stein Verwaltungsgericht kippt Baubewilligung: Überbauung darf Grenzabstände zur Strasse nicht unterschreiten Rückschlag für die geplante Überbauung an der Schaffhauserstrasse: Das Verwaltungsgericht heisst eine Beschwerde gut und hebt die Baubewilligung auf. Grund für den Streit ist, dass das Projekt dank einer Ausnahmebewilligung die Grenzabstände zu zwei Strassen zum Teil massiv unterschreiten darf. Einen Härtefall oder ausserordentliche Verhältnisse sieht das Gericht nun aber nicht gegeben.

Die Einmündung der Gartenstrasse in die Schaffhauserstrasse sollte im Rahmen eines Bauprojekts verschmälert werden. Bild: Nadine Böni

Der Bau eines Wohn- und Gewerbehauses an der Schaffhauser- und Gartenstrasse in Stein ist seit Jahren umstritten. Ein erstes Baugesuch wies der Regierungsrat nach einer Beschwerde gegen die Baubewilligung an den Gemeinderat zurück.

Und auch gegen das zweite Baugesuch, das im Frühjahr 2020 auflag, gingen mehrere Einwendungen ein. Zudem forderte eine Petition mit über 80 Unterschriften den Gemeinderat auf, auf die Umgestaltung der Einmündung zu verzichten. Im Zuge des Neubaus sollte der Strassenraum im Bereich der Einmündung von der Gemeinde- in die Kantonsstrasse verkleinert werden. Teile der heutigen Strassenfläche wollte die Gemeinde an das Baukonsortium verkaufen und sollten teilweise überbaut werden.

Walter Birri vom Restaurant Birri, das neben der Bauparzelle liegt, sagte damals zur AZ: «Mit der Petition möchte ich den Gemeinderat zusätzlich aufrütteln und zeigen, dass es sich nicht um das Anliegen von Einzelpersonen handelt, sondern viele Menschen dahinterstehen.»

Gegen das Projekt gab es Widerstand. Eine Petition forderte unter anderem, auf die Verengung der Gartenstrasse zu verzichten. Bild: Nadine Böni

Ausnahmeregelung für Strassenabstände

Hauptkritikpunkt am Projekt war und ist, dass das Projekt die Grenzabstände zu den beiden Strassen, welche die Parzelle umgeben, dank einer Ausnahmeregelung zum Teil massiv unterschreiten darf. Begründet wurde die vom Gemeinderat bewilligte Ausnahmeregelung unter anderem mit der Baulinie und einem öffentlichen Interesse, denn das Bauvorhaben führe mit der Schliessung der bestehenden Baulücke und seiner Torbildung bei der Einfahrt der Gemeindestrasse in die Kantonsstrasse zu einer raumplanungsrechtlich erwünschten Verdichtung und Entwicklung des Ortskerns nach innen.

Den Entscheid des Gemeinderates zogen die Einwender weiter. Der Regierungsrat stützte im Juni 2022 den Entscheid des Gemeinderates, worauf zwei Parteien eine Verwaltungsbeschwerde einreichten.

Das Verwaltungsgericht gibt nun in einem kürzlich publizierten Urteil den Beschwerdeführern recht. Es schreibt:

«Die Beschwerde erweist sich als begründet und ist gutzuheissen. Der angefochtene Entscheid, mit welchem die erteilte Baubewilligung geschützt wurde, ist aufzuheben.»

Das Verwaltungsgericht hatte dabei in einem baurechtlich komplexen Verfahren zu prüfen, ob ein Härtefall oder ausserordentliche Verhältnisse nach § 67 Baugesetz vorliegen, die ein Abrücken von den gesetzlich vorgeschriebenen Strassenabständen rechtfertigen.

Beides verneinte das Gericht. Im Urteil betont es, dass dafür strenge Anforderungen erfüllt sein müssen und hält grundsätzlich fest: «Die Exekutivbehörde darf § 67 BauG nicht dazu missbrauchen, die gesetzliche Grundordnung auszuhöhlen oder das gesetzlich vorgegebene Verhältnis von Regel und Ausnahme zu korrigieren.»

Walter Birri ist mit dem Entscheid, der ihm recht gibt, zufrieden, bleibt aber vorsichtig, denn das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann an das Bundesgericht weitergezogen werden. Ob dies geschieht, ist noch offen, wie die Birri Architekten AG auf Anfrage schreibt. Zum Entscheid hält Yvonne Birri fest:

«Wir sind über den Entscheid überrascht, da insbesondere alle externen Fachpersonen das Projekt positiv bewerteten.»

Gemeinderat, Baudepartement und Regierungsrat hätten das Bauprojekt befürwortet und bewilligt, so Birri weiter. Mit grossem Engagement habe man dieses Projekt mit zahlreichen Fachgremien entwickelt, mit dem Ziel, das Ortsbild an der Schaffhauserstrasse und die Eingangssituation Gartenstrasse aufzuwerten.

Die Gemeinde ist laut Gemeindeschreiber Sascha Roth ebenfalls dabei, «den Entscheid des Verwaltungsgerichts mit unserem Rechtsvertreter zu analysieren». Es sei aber primär an der Bauherrschaft zu entscheiden, ob sie das Urteil weiterziehen wolle.