Stein Unter der Brücke über den Rhein: Der neue Fussgängersteg stösst auf Anklang – muss aber wieder weg Seit Anfang März besteht für Fussgängerinnen und Fussgänger die Möglichkeit, unter der Fridolinsbrücke über den Rhein zu gehen. Einige wünschen sich das Provisorium zwischen Stein und Bad Säckingen gar als Dauerlösung. Doch daraus wird nichts: Mit dem Ende der Instandstellungsarbeiten an der Fridolinsbrücke soll das Provisorium zurückgebaut werden.

Seit Anfang März besteht für Fussgängerinnen und Fussgänger die Möglichkeit, unter der Brücke über den Rhein zu laufen. Bild: Sascha Roth

Für gewöhnlich dienen Brücken dazu, auf ihnen Hindernisse wie etwa Flüsse zu überqueren. Eine Ausnahme stellt hier die Fridolinsbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen dar. Denn während der motorisierte Verkehr nach wie vor über die Brücke rollt, besteht seit Anfang März für Fussgängerinnen und Fussgänger die Möglichkeit, unter der Brücke über den Rhein zu laufen.

Möglich ist dies über einen Fussgängersteg, der unterhalb der Brücke installiert wurde. Grund hierfür sind die seit Sommer laufenden Instandstellungsarbeiten an der Fridolinsbrücke. Simone Britschgi, Sprecherin des zuständigen kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt, sagt:

«Um die Lage zu entspannen und neben der Baustelle Platz für zwei Fahrspuren zu bieten, wurde entschieden, für Fussgänger und Fussgängerinnen das Provisorium zu bauen.»

Auf der Unterquerung der Brücke sind Fussgängerinnen und Fussgänger vor Regen geschützt. Bild: Sascha Roth

Bei den Passanten und Passantinnen scheint die neue Querungsmöglichkeit gut anzukommen. «Wäre echt toll als ständige Lösung», kommentiert etwa eine Userin einen entsprechenden Beitrag auf der Facebook-Seite der Gemeinde Stein. Eine zweite doppelt nach: «Das sieht ja richtig cool aus. Dürfte wirklich so bleiben!»

Fussgängersteg wird im Herbst zurückgebaut

Doch eine dauerhafte Lösung ist der Fussgängersteg nicht. So soll er voraussichtlich Ende Oktober wieder zurückgebaut werden. Grund: Nach Ende der Bauarbeiten an der Fridolinsbrücke werden Fussgängerinnen und Velofahrer beidseitig der Brücke über einen drei Meter breiten kombinierten Rad- und Gehweg über den Rhein geführt. Zudem, so Britschgi, entspreche die provisorische Gerüstkonstruktion nicht den Anforderungen bezüglich Dauerhaftigkeit und Zugänglichkeit, wofür eine definitive Konstruktion ausgelegt sein muss.

Doch noch gut ein halbes Jahr wird die provisorische Querung nutzbar sein. Wer mit dem Velo die Querung nutzen will, muss absteigen und sein Velo über den Fussgängersteg schieben. Für Rollstuhlfahrer und

-fahrerinnen ist die Querung befahrbar. Jedoch sind die Zugangsrampen aus geometrischen Gründen steil ausgebildet. «Es wird empfohlen, den Fussgängersteg als Rollstuhlfahrer nur mit Begleitung zu queren», sagt denn auch Britschgi.

Ein Thema, das daneben den Grenzübergang Stein-Bad Säckingen betrifft, ist die Verkürzung der Zollöffnungszeiten. Gemäss Eidgenössischem Finanzdepartement würden die Grenzübergänge bei Stein und Koblenz zu Randzeiten nur noch vereinzelt zur Abfertigung beansprucht. So würden sich zu diesen Zeiten in Stein etwa zwei Lastwagenfahrer im Transitverfahren am Schalter befinden, in Koblenz keiner.