Stein Spezielles Baugesuch: Gemeinde baut Bunker in eine WC- und Dusch-Anlage um Ein solches Baugesuch sieht man nicht alle Tage: Die Gemeinde Stein baut einen ausgedienten Bunker bei der alten Holzbrücke um – in eine WC-Anlage. Der Umbau kostet rund 100'000 Franken.

Der Bunker in Stein wird zur WC-Anlage umgebaut. Zvg

Es ist ein nicht alltägliches Baugesuch, das ab dem 21. Juli in der Gemeindekanzlei in Stein aufliegt: Die Gemeinde will einen Bunker zu einer öffentlichen WC/Dusch-Anlage umbauen. Der Bunker befindet sich beim alten Zollhaus in unmittelbarer Nähe zur Holzbrücke. «Wir gehen davon aus, dass es sich um den früheren Munitionsbunker handelt», sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth auf Anfrage.

Was aber verleitet die Gemeinde dazu, in einem Bunker, den die Gemeinde vom Bund erworben hat, eine WC-Anlage einzubauen? Roth sagt dazu:

«Aufgrund der Attraktivität des Rheinufers besteht das Bedürfnis nach einer öffentlichen WC/Dusch-Anlage an diesem zentralen Ort.»

Die nächste öffentliche Toilette befindet sich in der Unterführung der Fridolinsbrücke, die derzeit saniert wird. Bis dahin ist es, gerade wenn man es pressant hat, (zu) weit. Zudem befindet sich neben der Holzbrücke die neue Rheinufertreppe, die von vielen Badehungrigen als Einstieg in den Rhein genutzt wird. Für diese ist auch die Dusche im Bunker gedacht.

Auch bei der Toiletten-Anlage in der Fridolinsbrücke, die vor einiger Zeit umfassend saniert wurde, hat die Gemeinde eine Dusche für die Rheinschwimmer eingebaut. Augenzwinkernd fügt Roth an: «Wir haben in Stein einen Sandstrand. Im Süden gibt es ja auch Duschen am Strand, um den Sand wieder loszuwerden.»

Der heutige Zugang wird geschlossen und als Ausgang für die Lüftung genutzt. Neu erfolg der Zugang von der Rheinbrückstrasse aus. Zvg

Der Umbau kostet 100'000 Franken

Derzeit hat es zwar bei der Nische mit Elektrogrill, etwas unterhalb der Holzbrücke, eine mobile Toilette. «Das ist aber natürlich keine Dauerlösung», sagt Roth. Das Bauprojekt ist aber nicht ohne. Roth weiss:

«Da es sich um einen Bunker handelt, wird der Einbau von Wasser- und Abwasserleitungen eine Herausforderung sein.»

Im Baugesuch werden die Baukosten denn auch mit 100’000 Franken ausgewiesen. Auch, weil der Zugang neu geregelt werden muss. «Der bisherige Zugang wird geschlossen», sagt Roth und dient künftig als Ausgang für die Lüftung. Vorgesehen ist ein WC, ein Lavabo und eine Duschkabine. Im heutigen Eingangsbereich entsteht der Putzraum. Der Zugang zur Toiletten-Anlage erfolgt neu über die Rheinbrückstrasse.

Bleibt eine Frage: Muss der Bund die Umnutzung seines ehemaligen Depots noch absegnen? Nein, sagt Roth, da die Gemeinde den Bunker erworben hat, seien übergeordnete Zustimmungen nicht notwendig.