Stein Planung für Mittelschulprovisorium nimmt Fahrt auf: Regierungsrat beschliesst Projektierungskredit für über 1,35 Millionen Franken Der Regierungsrat plant, die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal, die ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr ausserkantonal unterrichtet werden können, in einer Übergangslösung in Stein zu beschulen. Vor dem Umzug in die neue Mittelschule 2029/30 sollen dort 22 Abteilungen unterrichtet werden.

Die neue Mittelschule soll im Gebiet Neumatt Ost in Stein 2029/30 in Betrieb gehen. Bis dahin braucht es ein Provisorium. Bild: zvg

Der siebte Mittelschulstandort des Kantons Aargau entsteht in der Gemeinde Stein. Der Neubau für die Kantonsschule Fricktal kann auf das Schuljahr 2029/30 in Betrieb genommen werden. Der Aargauer Regierungsrat plant, die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal, die ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr ausserkantonal unterrichtet werden können, in einer Übergangslösung in Stein zu beschulen. Dies schreibt das Departement Bildung, Kultur und Sport in einer aktuellen Mitteilung.

Vorgesehen ist, im Schuljahr 2025/26 mit vier Parallelabteilungen des Gymnasiums und mit zwei Parallelabteilungen der Fachmittelschule (FMS) zu starten. Im Schuljahr 2028/29, vor dem Umzug in den Neubau, sollen insgesamt 22 Abteilungen in den provisorischen Räumlichkeiten unterrichtet werden können.

Für die Projektierung der Übergangslösung hat der Regierungsrat einen Verpflichtungskredit von 1,35 Millionen Franken beschlossen. Das Vorhaben wird im Totalunternehmer-Modell ausgeschrieben. Dabei wird dem Kanton zu einem Pauschalpreis ein Gesamtpaket bis und mit Realisierung offeriert. (az)