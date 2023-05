Stein Mode ist ihre Leidenschaft – doch nun schliesst Rosmarie Heid ihre Boutique «Mikado» nach 46 Jahren Als sie am 4. Mai 1977 ihren Laden öffnete, waren Schlaghosen und Flower-Power-Oberteile der letzte Schrei. Fast 50 Jahre hat die aus Obermumpf stammende Geschäftsfrau alle Modetrends mitgemacht, Höhen erlebt und sich durch Tiefen gekämpft.

Am 4. Mai 1977 hatte die damals 29-Jährige Rosmarie Heid ihre Boutique «Mikado» in Stein eröffnet, jetzt schliesst sie den Laden. Bild: Hans Christof Wagner

«Am besten, Sie schlüpfen mal rein», rät Rosmarie Heid. Ein älteres Ehepaar ist zu ihr in den Laden gekommen. Er sucht eine Jeans für sich. Mitarbeiterin Maria Kessler lässt zwei Espressi aus der Maschine, serviert sie den Kunden.

Heid und Kessler sind in ihrem Element, sie brennen für ihren Job und das kommt gut an. Denn die Kundinnen und Kunden strömen – angelockt von den aushängenden Rabattschildern, getrieben von einer gewissen Torschlusspanik. Denn sie wissen: Am 3. Juni ist hier endgültig Schluss. Rosmarie Heid oder s’Rosi, wie sie alle nennen, schliesst ihre Boutique «Mikado» in Stein – für immer, nach 46 Jahren. Alles muss raus.

«Laden zu vermieten»– mit einem Schild und dieser Aufschrift darauf fing alles an: Der Laden, der 1977 zu vermieten war, befand sich an der Schaffhauserstrasse in Stein, direkt neben einer Bäckerei und nur 23 Quadratmeter gross. Heid war damals 29, aus Obermumpf und brachte Erfahrung aus dem Lebensmitteldetailhandel mit.

Rosmarie Heid schliesst ihre Boutique «Mikado» in Stein. Dieses Bild zeigt sie bei einer Modenschau 1989. Bild: zvg

Die Kundschaft kam auch aus dem deutschen Bad Säckingen

Aber Mode war immer ihr Ding, von Kindesbeinen an. «Weil ich in den Läden nicht das gefunden habe, was mir gefiel, nähte ich es mir selbst», erinnert sie sich. Noch zaghaft wagte sie sich vom sicheren Angestelltenjob in die Selbstständigkeit, dachte: «Wenn’s nicht läuft, höre ich halt wieder auf.» Aber es lief, und das vom ersten Tag an. Auch aus dem kaum 100 Meter Luftlinie entfernten deutschen Bad Säckingen kamen sie zu ihr – Einkaufstourismus einmal andersherum. Damals war die Grenznähe noch nicht so ein Fluch wie heute.

Schlaghosen und Flower-Power-Oberteile – das war ihr Sortiment bei der Eröffnung am 4. Mai 1977. «Wir lachen heute noch darüber, wenn wir an die verrückte Mode von damals denken», erzählt sie.

Modenschauen, die sie im Fricktal veranstaltete, halfen, sich und den Namen «Mikado» bekannter zu machen. Als Models mussten Freunde und Bekannte herhalten. «Das waren zu der Zeit unsere Social Media», sagt sie lachend. Und fügt an: «Die Mode früher war noch individueller und nicht so sehr auf Masse getrimmt.»

Die tiefergelegte Schaufensterfront ist charakteristisch für die Boutique «Mikado» in Stein. Bild: Hans Christof Wagner

Und es blieb nicht nur bei einem Laden. 1984 expandierte sie nach Möhlin. 1997 konnte sie die Liegenschaft in Stein kaufen, umbauen und den Laden von den zuvor 23 auf 100 Quadratmeter vergrössern. Seitdem zeichnet das Geschäft auch die markante, weil tiefergelegte Schaufensterfront aus. Es war die Idee des Architekten. Sie fand sie gut.

2018 machte sie den Laden in Möhlin wieder zu – mit 34 Jahren auch eine lange Zeit. «Gerade noch rechtzeitig vor Corona, so, als hätten wir es vorausgesehen», sagt sie. Ja, die Pandemie hat ihr geschadet, aber nicht nur: Die Rückbesinnung der Leute aufs örtliche Einkaufen kam ihr auch zugute.

Mehr Zeit für den schon länger pensionierten Ehemann

Aber mit 74, schon zehn Jahre über dem offiziellen Pensionsalter, ist das «Mikado» nun auch in Stein bald Geschichte. Die 46 Jahre waren für Heid Lebenselixier und Jungbrunnen. Jetzt sind die drei Kinder aus dem Haus und Ehemann Fritz reklamiert, dass er viel alleine zu Hause sitzt. Mit ihm will sie künftig Velo fahren und wandern gehen.

Aber eines hat sie dann doch nicht vermocht – das «Mikado» als Kleiderladen zu erhalten. Sie hatte zwar einen Interessenten. Doch er ist noch abgesprungen. Sie weiss: Eine 100-Quadratmeter-Boutique neu zu eröffnen, wolle heute mit der Grenznähe, dem Personalmangel und der Online-Konkurrenz kaum jemand noch wagen. Aber den Leerstand der Liegenschaft muss sie dennoch nicht fürchten. Im August eröffnet eine Praxis für Physiotherapie in den früheren «Mikado»-Räumen.