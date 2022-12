Stein Am Wasser verweilen dank neuen, schöneren Plätzen: So feierlich wurde der neue Rheinuferweg eingeweiht Der Fluss glitzerte in der Sonne und das Wasser floss ruhig und bedächtig Richtung Basel während der neue Rheinuferweg eingeweiht wurde. Die Gemeinde Stein möchte sich mit der Aufwertung mehr Richtung Rhein wenden sowie der Bevölkerung die Schönheit der Natur gleich vor der Haustüre zeigen.

Pfarrerin Beate Jaeschke und Gemeindeseelsorger Berthold Kessler bei der Segnung des Rheinuferwegs in Stein. Karin Pfister

«Der Rhein prägt die Landschaft; er ermöglicht die Existenz und Begegnungen zwischen den Menschen», so die reformierte Pfarrerin Beate Jaeschke und der katholische Gemeindeseelsorger Berthold Kessler bei der gemeinsamen Segnung des erneuerten Rheinuferweges.

Bereits vor sieben Jahren war die Aufwertung des Rheinuferweges – rund 1,5 Kilometer auf Steiner Gemeindegebiet – angedacht worden, sagte Gemeindeammann Beat Käser in seiner Ansprache. Schon 2018 war der Projektierungskredit für das Projekt in der Höhe von 1,4 Millionen Franken gesprochen worden. Die effektiven Kosten seien im gesprochenen Rahmen, so Käser weiter.

Am Samstagmorgen fand nun die offizielle Einweihung mit Behördenvertretern aus den Nachbargemeinden sowie von ennet dem Rhein statt. Alexander Guhl, Bürgermeister der Stadt Bad Säckingen: «Das Projekt hat die beiden Verwaltungen in der Schweiz und Deutschland näher zusammengebracht. Auf Behördenebene sieht man sich ja immer mal wieder, aber nun hatten auch die Mitarbeiter der Verwaltungen regelmässig Kontakt und haben sich so besser kennengelernt.»

Erneuerter Weg ist nun komplett barrierefrei

Der Steiner Rheinuferweg ist Teil der Aktion «Rheinliebe» der Internationalen Bauausstellung Basel 2020 (IBA), welche das Ziel hatte die Rheinlandschaft trinational aufzuwerten. «Durch solche Aufwertungen soll der Rhein mehr in unser alltägliches Leben einbezogen werden.»

Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl (rechts) bei seiner Ansprache am Rheinuferweg. Karin Pfister

Der erneuerte Rheinuferweg sei nun komplett barrierefrei, sprich mit dem Kinderwagen, Rollstuhl oder auch dem Rollator passierbar, so Beat Käser. Weitere Höhepunkte auf dem Weg entlang des Schweizer Ufers sind unter anderem eine breite Sitztreppe gleich unterhalb der Holzbrücke, eine grosse Nische mit Sitzbänken und Tischen zum Verweilen sowie einem Brunnen, ein verbesserter Zugang zum Badestrand oder eine Aussichtsplattform, wo man per Fernrohr Vögel beobachten kann.

«Die Liebe zum Rhein und zur Natur verbindet Menschen auf beiden Seiten des Flusses. Der Rhein hat internationales Flair und ist auch ein Friedensstifter». Mit diesem Satz schlossen die Pfarrerin und der Gemeindeseelsorger die ökumenische Segnung und trugen das Friedenslicht zusammen mit Ammann Käser direkt an den Fluss hinunter.

Passend zum neuen Rheinuferweg war auch das Zitat, mit dem Beat Käser seine Ansprache eröffnet hatte: «Der Weg gibt dir nicht, was du willst, sondern was du brauchst.»