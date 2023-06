Stein «Kein Rückzug kurz vor dem Ziel»: Wer tritt in Stein zum zweiten Wahlgang für den Gemeinderat an? Nach dem Einzug von Vanik Kaufmann – unterstützt von der SVP – in den Steiner Gemeinderat, bleibt noch ein Sitz frei. Für Susanne Schauli Tungprasert (SP) und Heike Rehmann (parteiunabhängig) ist klar, dass sie nochmals ihren Hut in den Ring werfen. Werner Schneider (Einwohner von Stein) und Corinne Siegfried (FDP) warten mit dem Entscheid noch zu.

In der Gemeinde Stein braucht es einen zweiten Wahlgang, um einen frei werdenden Sitz im Gemeinderat zu besetzen. Bild: zvg

Vanik Kaufmann hat es im ersten Anlauf geschafft: Mit 303 Stimmen übersprang er die Hürde des absoluten Mehr von 276 Stimmen und sicherte sich einen der beiden frei werdenden Sitze im Gemeinderat von Stein. Dementsprechend fällt denn auch die Reaktion des von der SVP unterstützen Kandidaten aus. Er sagt:

Vanik Kaufmann – unterstützt von der SVP – zieht mit 303 Stimmen in den Gemeinderat ein. Bild: zvg

«Ich bin von einem zweiten Wahlgang ausgegangen und war überwältigt, dass es für mich auf Anhieb gleich gereicht hat.»

Profitiert habe er auch von vielen – ihm teilweise unbekannten Personen –, die ihn bei der Wahl unterstützen. Etwa, so sagt Kaufmann, sei ein Mann auf ihn zugekommen und habe für ihn Flyer für die Wahlen drucken lassen.

Um den zweiten Sitz zu besetzten, findet am 22. Oktober ein zweiter Wahlgang statt. Den braucht es, weil keiner der übrigen Kandidierenden das absolute Mehr erreichte. Am nächsten kam diesen noch Susanne Schauli Tungprasert (SP) mit 224 Stimmen. Sie sagt:

Susanne Schauli Tungprasert (SP) erhielt 224 Stimmen. Bild: zvg

«Ich wäre froh gewesen, wenn es bereits im ersten Wahlgang gereicht hätte.»

Nicht nur, weil sie auf sich die zweitmeisten Stimmen vereinen konnte, ist für Schauli klar, dass sie ihren Hut für den zweiten Wahlgang in den Ring werfen wird. Schliesslich ginge es auch darum, den SP-Sitz der zurücktretenden Andrea Porriciello zu verteidigen.

So nahe vor dem Ziel gibt es keinen Rückzug

Heike Rehmann (parteiunabhängig) kam auf 199 Stimmen Bild: zvg

Sehr zufrieden zeigt sich Heike Rehmann (parteiunabhängig), die mit 199 Stimmen auf dem dritten Platz landete. «Ich hätte gedacht, dass mein Abstand zu Susanne Schauli grösser sein würde», sagt sie. Bereits 2016 trat Rehmann bei den Ersatzwahlen für den Gemeinderat an, zog aber in einer Kampfwahl gegen Porriciello den Kürzeren. Für Rehmann steht nach ihrem Ergebnis fest, dass sie für den zweiten Wahlgang kandidieren wird. «Ich habe mich ja nicht ohne Grund aufstellen lassen und so nahe wie jetzt komme ich nicht noch einmal an das Ziel heran», sagt sie.

Werner Schneider (Einwohner von Stein) holte 176 Stimmen. Bild: zvg

Werner Schneider (Einwohner von Stein) kam mit 176 Stimmen auf den vierten Rang. Er war 2016 nach gut sechs Jahren – damals als Mitglied der FDP – aus dem Gemeinderat von Stein im Zuge des Generationenwechsels zurückgetreten. Mit dem Ergebnis sei er zufrieden, da die Stimmberechtigten so entschieden hätten. «Ich muss eine Nacht darüber schlafen, um zu entscheiden, ob ich noch nochmals kandidieren werde», sagt er mit Blick auf den zweiten Wahlgang.

Schneider macht eine anfällige Kandidatur für den zweiten Wahlgang unabhängig davon, wer von den anderen Kandidierenden sich nochmals aufstellen lässt. Er sagt:

«Das Parteibuch darf bei kommunalen Wahlen keine Rolle spielen. Vielmehr muss die fachliche Qualifikation im Vordergrund stehen.»

Corinne Siegfried (FDP) erhielt 173 Stimmen. Bild: twe

Den Entscheid offen lässt auch Corinne Siegfried (FDP), die mit 173 Stimmen auf dem fünften Rang landete. Sie sagt aber: «Ich habe viele Rückmeldungen von Personen zwischen 18 und 40 Jahren erhalten, die es schade fänden, wenn ich als jüngste Kandidatin nicht mehr anträte.» Enttäuscht, dass sie die wenigsten Stimmen erhalten hat, sei sie nicht. «Bei so vielen Kandidieren ist klar, dass sie sich gegenseitig Stimmen wegnehmen». so Siegfried.