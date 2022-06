Stein Gemeinde erhöht Sicherheit mit neuer Wegverbindung – und ist dem Zeitplan um Jahre voraus Eigentlich hätte der Fuss- und Radweg im Gebiet «Neumatt Ost» erst in Abstimmung mit Bau der Mittelschule erstellt werden sollen. Doch bereits jetzt hat der Gemeinderat ein Provisorium realisiert. Dies auch, weil so der gefährliche Fussgängersteifen auf Höhe der Abzweigung zum Sportplatz umplatziert werden kann.

Der Fussgängerstreifen bei der Abzweigung zum Sportplatzweg – rechts unten im Bild – wird demnächst entfernt und umplatziert. Bild: zvg

Der Zeitplan des Gemeinderats für die Realisierung des Rad- und Fusswegs entlang der Münchwilerstrasse im Gebiet «Neumatt Ost» – dort, wo die Mittelschule gebaut wird – war ursprünglich ein anderer. Eigentlich sah der Gemeinderat noch letzten Sommer vor, diesen erst zu bauen, wenn eine koordinierte Abstimmung mit dem Bau der Mittelschule möglich ist.

Obwohl der Bau der Fricktaler Kanti in Stein noch Jahre entfernt liegt, hat die Gemeinde nun bereits den Fuss- und Radweg als Provisorium vom Neubaugebiet Neumatt bis zur Abzweigung zum Sportplatz erstellt. Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt:

«Die vorzeitige Erstellung dieser Wegverbindung war der ausdrückliche Auftrag der Gemeindeversammlung von vor einem Jahr.»

Denn an der Gemeindeversammlung damals, so Roth, wurde die Sicherheit, die der neue Fuss- und Radweg bieten würde, höher gewichtet als die abgestimmte Realisierung mit dem Bau der Mittelschule. Dies etwa auch, weil der bestehende Fussgängerstreifen auf Höhe der Abzweigung zum Sportplatzweg in einer Kurve liegt und als gefährlich beurteilt wird.

Fussgängerstreifen in Kurve wird aufgehoben

Durch den sofortigen Bau des Fuss- und Radwegs und mit der Aufhebung des Fussgängerstreifens könne die Münchwilerstrasse nun an übersichtlicheren Strassenübergängen überquert werden, so Roth. «Die Bewohnerinnen und Bewohner des Neubaugebiets Neumatt müssen zudem die Münchwilerstrasse nicht viermal überqueren, wenn sie das ‹Busteli› besuchen wollen.»

Der Gemeinderat hat sich beim provisorischen Weg, dessen definitive Ausgestaltung bis zur Planung für die Mittelschule noch offen ist, für einen Mergelbelag entschieden. Pendent sind noch die Montage der Beleuchtungsmasten sowie die Demarkierung des Fussgängerstreifens in der Kurve.

Die Fuss- und Radwegverbindung entlang der Münchwilerstrasse ist ein entscheidendes Kriterium für die Fricktaler Kanti. So hält die Bau- und Nutzungsordnung fest, dass die Nutzung der Mittelschule im Gebiet «Neumatt Ost» erst aufgenommen werden darf, wenn eine entsprechende Fuss- und Radwegverbindung entlang der Münchwilerstrasse erstellt ist.