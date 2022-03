Stein Gegen Vandalismus und Schmierereien: Gemeinde setzt auch dieses Jahr wieder auf privaten Sicherheitsdienst Littering, Sachbeschädigungen, Ruhestörung – seit 1. März ist ein externer Dienstleister im Einsatz, um mit der Polizei die Ordnung im öffentlichen Raum durchzusetzen. 60’000 Franken hat die Gemeinde dafür ins Budget gestellt. Sie glaubt an die Wirkung der externen Sicherheitskräfte. Das bescheinigt auch die Regionalpolizei unteres Fricktal in ihrem Geschäftsbericht.

Auch um Schmierereien auf dem Schulgelände zu verhindern, bietet die Gemeinde Stein einen privaten Sicherheitsdienst auf. dka (24. Juli 2018)

Nach wie vor halten sich «verschiedene Problempersonen» gerne in Stein auf und generieren die üblichen Polizeiaufgebote. Dies hält die Regionalpolizei unteres Fricktal in ihrem aktuellen Geschäftsbericht fest. Aber: «Durch die verstärkte Polizeipräsenz und die Patrouillen des Sicherheitsdienstes bewegten sich die negativen Auswirkungen in einem überschaubaren Ausmass», heisst es weiter.

Kein Wunder also, dass die Gemeinde Stein seit dem 1. März mit der Delta Security AG wieder einen externen Dienstleister mandatiert hat, um ­­­– zur Ergänzung der Regionalpolizei ­­– die Vorschriften des Polizeireglements im öffentlichen Raum durchzusetzen. So sagt denn auch Gemeindeschreiber Sascha Roth:

«Es besteht weiterhin Bedarf nach einer verstärkten Präsenz. Dies in Ergänzung zur Tätigkeit der Regionalpolizei.»

Die Palette an Sachverhalten, mit denen der Sicherheitsdienst über die letzten Jahre konfrontiert war, ist breit. Sie reicht von der Missachtung von Vorschriften – etwa am Rheinufer – über Littering und Sachbeschädigungen bis hin zur Ruhestörung oder Hausfriedensbruch.

60’000 Franken ins Budget gestellt

Vom Effekt der zusätzlichen externen Patrouillen ist die Gemeinde überzeugt. «Wie die Videoüberwachung hat die Patrouillentätigkeit eine starke präventive Wirkung», sagt Roth. Ähnlich tönt es hierzu im Geschäftsbericht der Polizei unteres Fricktal. «Durch den Abgleich der Patrouillen konnte eine erhebliche Effizienzsteigerung erzielt werden», wird in diesem bilanziert.

Im Geschäftsbericht wird für vergangenes Jahr die Patrouillenpräsenz des externen Sicherheitsdienstes für Stein mit 618,5 Stunden ausgewiesen. Zum Vergleich: Die Polizei unteres Fricktal brachte es im Jahr 2021 in Stein auf 854 Stunden.

Kontrolliert wird dabei insbesondere an den Brennpunkten wie etwa Schulhaus, Saalbau, Park 91 und Rheinufer. Um Doppelspurigkeiten auf den Patrouillengängen zu vermeiden, erfolgt eine enge Absprache mit der Regionalpolizei. Roth sagt:

Für Dienstleistungen dieser Art haben wir 60’000 Franken im Budget 2022. 2020 beliefen sich die Ausgaben auf 53’499 Franken.»

Die Erfolgskontrolle führe der Gemeinderat zusammen mit der Regionalpolizei durch.

Das Personal des Sicherheitsdienstes ist angeschrieben, trägt einheitliche Leuchtwesten und unterscheidet sich somit deutlich von den Mitarbeitern der Regionalpolizei. Da die Gemeinde dieses Jahr mit einem neuen Sicherheitsdienst zusammenarbeitet, könne man noch nicht sagen, wie das Verhalten der angetroffenen Personen gegenüber den Mitarbeitenden sei, so Roth.

Über 9000 Franken an Ordnungsbussen

Weil die privaten Sicherheitskräfte gemäss Polizeigesetz über keine hoheitlichen Befugnisse verfügen, sind Bussen und Verzeigungen ­– Ausnahme ist der ruhende Verkehr ­­– immer noch Sache der Regionalpolizei. Aber: «Wir erhalten von jeder Patrouillentätigkeit einen Rapport.» So können auf dessen Grundlage Verzeigungen sowie Bussen erfolgen. Darüber hinaus haben das Patrouillieren an exponierten Orten und das Ansprechen allfälliger – jugendlicher ­– Delinquenten eine vergrämende Wirkung.

Sichtbar wird der monetäre Effekt durch den Sicherheitsdienst hingegen im Bereich des ruhenden Verkehrs. Dieser wird vom Sicherheitsdienst ebenfalls, in Koordination mit der Regionalpolizei, kontrolliert. Roth sagt:

«Mit der notwendigen Ausbildung können direkt Ordnungsbussen beim ruhenden Verkehr durch den Sicherheitsdienst ausgestellt werden.»

Gemäss Geschäftsbericht der Repol hat der private Sicherheitsdienst in Stein im vergangenen Jahr mehr als 9000 Franken an Ordnungsbussen ausgestellt.

Bis wann der private Sicherheitsdienst in diesem Jahr im Einsatz ist, sei noch nicht bestimmt. Aber in der Regel, so Roth, würde dieser in der kalten Jahreszeit eingestellt oder reduziert. Dann, wenn auch «die Problempersonen» lieber in der warmen Stube hocken.