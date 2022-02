Stein Für das neue Gesundheitszentrum: Die Gemeinde benennt kurzerhand den Friedhofweg um Der Bau des neuen Kompetenzzentrums für Gesundheit und altersbetreutes Wohnen in Stein kommt gut voran. Den Verantwortlichen des «Casa Cura» bereitete denn auch eigentlich nur ein Umstand etwas Kopfzerbrechen: Die Adresse für das Zentrum lautet ausgerechnet Friedhofweg. Nun hat die Gemeinde Abhilfe geschaffen.

Die neue Beschilderung ist bereits angebracht – rechts im Hintergrund: der «Casa Cura»-Neubau. Nadine Böni/Aargauer Zeitung

Das Kompetenzzentrum für Gesundheit und altersbetreutes Wohnen Casa Cura in Stein nimmt rasch Formen an. Im März 2021 war Spatenstich, im darauffolgenden August das Richtfest und auch seither schreiten die Arbeiten planmässig voran, wie Urs Buser, Stiftungsratspräsident der Stiftung für Krankenpflege, sagt. Die Stiftung ist Initiantin des Projekts.

«Wir sind absolut zufrieden», sagt Buser.

Auch, weil der letzte kleine Makel, der den Verantwortlichen noch etwas Kopfzerbrechen bereitete, mittlerweile aus der Welt geschaffen ist. Das Gebäude nämlich wird an der Ecke Gartenstrasse/Friedhofweg gebaut, die Adresse lautet somit eigentlich Friedhofweg – nicht wirklich passend für ein Gesundheitszentrum und ein Angebot für altersgerechtes Wohnen, befanden die Verantwortlichen. Aber Buser sagt:

«In Gesprächen mit der Gemeinde sind wir rasch zur Lösung gekommen, den Weg umzubenennen.»

Der knapp 100 Meter lange Friedhofweg zwischen Gartenstrasse und Zürcherstrasse heisst neu Schulstrasse. Die ohnehin bestehende Schulstrasse – eine Querstrasse zur Gartenstrasse – wird somit etwas verlängert. Die entsprechende Beschilderung ist bereits angebracht.

Niemand muss das Briefpapier wechseln

Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt: «Mich persönlich hätte die Adresse nicht gestört, aber das Anliegen war verständlich.» Entsprechend habe die Gemeinde gerne Hand geboten. Auch, weil von der Änderung ansonsten niemand direkt betroffen ist:

«Das einzige Gebäude, das unter Friedhofweg firmierte, wurde für das Bauprojekt abgerissen.»

Die umliegenden Gebäude, darunter ein Holzbauunternehmen, haben Adressen an der Zürcherstrasse oder an der Gartenstrasse. «Es muss also niemand das Briefpapier wegen uns wechseln», sagt Roth mit einem Lachen.

Gebäude kann im Herbst bezogen werden

Geht alles nach Plan, können im Herbst die ersten Mieterinnen und Mieter in die Wohnungen im Kompetenzzentrum einziehen und auch die geplanten Räumlichkeiten für Arztpraxen und Physiotherapie bezogen werden. Nach aktuellem Zeitplan sei es wohl im September oder Oktober so weit, sagt Urs Buser.

Die Verhandlungen mit den entsprechenden Partnern seien weit fortgeschritten und teilweise bereits abgeschlossen, sagt Buser. «Wir sind diesbezüglich auf einem sehr guten Weg.»

Voraussichtlich im September oder Oktober können die Wohnungen im «Casa Cura» bezogen werden. Nadine Böni/Aargauer Zeitung

Unter anderem wird im Erdgeschoss ein Ärztezentrum mit einer Hausarztpraxis und einem Ambulatorium für Physiotherapie entstehen. Als Partner dabei ist etwa die Rheinfelder Salina Rehaklinik.

Im ersten Obergeschoss ist das altersbetreute Wohnen daheim. Im zweiten Obergeschoss wird ein allgemeines Mietangebot unter dem Begriff «Generationen Wohnen» mit mehreren unterschiedlich grossen Wohnungen umgesetzt. Urs Buser freut sich:

«Wir haben viele Interessentinnen und Interessenten für die Wohnungen.»