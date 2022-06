Stein «Die neue» Fridolinsbrücke muss saniert werden Die Sanierung der Brücke beginnt noch in diesem Monat – künftig gibt es mehr Platz für Fussgänger und Radfahrer.

Die Fridolinsbrücke bei Stein/Bad Säckingen. Johanna Mutscheller

Für den Volksmund ist sie auch knapp 44 Jahre nach ihrer Einweihung noch immer «die neue Brücke». Doch auch an einer «neuen» Brücke gehen mehr als vier Jahrzehnte PKW- und LKW-Verkehr nicht spurlos vorüber. Die Fridolinsbrücke, die Bad Säckingen über den Rhein mit Stein im Kanton Aargau verbindet, muss saniert werden. Und wenn schon Baumaschinen anrollen, dann wird auch mehr Platz für Fussgänger und Radfahrer geschaffen. Die Arbeiten beginnen noch diesen Monat und sollen bis Herbst kommenden Jahres andauern.

Die Brückensanierung ist ein schweizerisches-deutsches Projekt, wobei die Federführung, die Planung, Bauausführung und Überwachung beim Kanton Aargau liegen. Projektleiter Erhard Wyss aus der Abteilung Tiefbau beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt bei der Kantonalen Verwaltung Aargau, beziffert die Kosten auf 10,9 Millionen Franken. Davon entfallen 9,44 Millionen Franken auf die Sanierung der Brücke und 1,142 Millionen Franken auf die Sanierung der Personenunterführung am Brückenkopf auf Schweizer Seite.

Tragstruktur der 244-Meter-Brücke wird verstärkt

Die Kosten für die Sanierung der Personenunterführung werden komplett von der Schweizer Seite getragen – 907'000 Franken trägt der Kanton Aargau und 519'000 die Gemeinde Stein. Die Kosten für die Brücken­sanierung werden hälftig vom Kanton Aargau und vom Regierungspräsidium in Freiburg, also vom Land Baden-Württemberg, getragen. Beide Seiten sind mit je 4,72 Millionen Franken dabei.

Für dieses Geld wird die Tragstruktur der 244 Meter langen Rheinbrücke verstärkt. Ausserdem werden die Geländer, die Beleuchtung, die ­Abdichtungen, der Belag und die Fahrbahnübergänge erneuert. Die beiden Fahrspuren werden verschmälert, um auf beiden Seiten mehr Platz für Radfahrer und Fussgänger zu bekommen.

Damit, so sagt Erhard Wyss, erfülle man einen gemeinsamen Wunsch des Regierungspräsidiums in Freiburg, der Gemeinde Stein und der Stadt Bad Säckingen. Sie wollen mit Blick auf die problematische Verkehrsführung in der Bad Säckinger Altstadt die alte Holzbrücke vom Radfahrverkehr der Berufspendler entlasten und diese auf die Fridolinsbrücke leiten. Touristische Radfahrer freilich bleiben auf dem ­direkten Weg über die alte Holzbrücke ins Stadtzentrum willkommen.

Die neuen Fuss- und Radwege auf beiden Seiten der Brücke werden jeweils 2,95 Meter breit, sodass genügend Platz für Radfahrer und Fussgänger sein müsste. Die Spuren für den Kraftverkehr werden um jeweils 75 Zentimeter schmäler – von 4,25 Metern auf 3,5 Meter.

Baubeginn wird am Montag, 27. Juni, sein. Wie Erhard Wyss sagt, sind bis Herbst 2023 drei Bauphasen vorgesehen: Während der ersten Phase wird die Oberseite der Brücke saniert, während der zweiten Phase die Unterseite und in der dritten Phase geht es um den Mittelbereich der Brücke. Wyss geht davon aus, dass der Verkehr während der gesamten Bauzeit über die Brücke rollen kann. Mit einer Ausnahme: Besonders breite und besonders schwere Schwertransporte müssen während der Bauzeit auf andere Grenzübergänge umgeleitet werden.

Die Sanierung wird auch der Statue des heiligen Fridolin Abwechslung und Auffrischung bringen. Die Statue wird abmontiert, gereinigt und generalüberholt und dann wieder rechtzeitig zur Fertigstellung der Brücke am Rand aufgestellt.